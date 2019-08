MDG-topp frykter Høyre vil rasere byrådets millardsatsing på sykkel

- All grunn til å tro at det blir full stans i sykkelsatsingen om de borgerlige partiene tar over, sier MDGs fylkesleder i Oslo.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) frykter at det blir bråstopp i byrådets massive sykkelsatsing dersom de mister makta i Oslo etter kommunevalget om tre uker.

- Vi er bekymret for at det rett og slett blir full stans i sykkelsatsingen dersom de borgerlige partiene tar over, og det er det all grunn til å tro at det blir, sier MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, til Nettavisen.

Wilhelmsen mener tida da Høyre styrte Oslo, før MDG og de andre rødgrønne partiene overtok bystyrekontorene for fire år siden, bekrefter deres bekymring.

- Når vi ser hva Høyre gjorde når de faktisk styrte byen i 18 år, så var ikke det særlig imponerende. Så man må regne med at det blir slik. Når det kom til stykket, så var det alltid noe annet som var viktigere for Høyre, hevder han.

- Sier de er for, stemmer mot

Som Nettavisen har omtalt flere ganger tidligere, er byrådets plan å nesten tredoble antall sykkelveier i årene som kommer, til en prislapp på hele 13,5 milliarder kroner.

Kommunen forutsetter at staten dekker om lag to av milliardene det koster, slik at kommunens andel i byrådets prestisjeprosjekt blir på om lag 11 milliarder.

Når dette året er over, har de bygget 60 kilometer med sykkelveier i Oslo - på fire år.

- De siste ti årene da de borgerlige partiene styrte, bygget de 1,5 kilometer med sykkelvei i året. I år klarer vi nærmere 26 kilometer, sier Wilhelmsen.

BYRUTER: En del av sykkelplanen er et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3, som Statens vegvesen har planlagt i samarbeid med Oslo kommune. Totalt skal det etableres åtte nye byruter, på til sammen 53 kilometer. Foto: Bymiljøetaten (Oslo kommune)

Han viser også til at Høyre har stemt mot flere av sykkelveiene i bystyret de siste årene, som i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate på Frogner, i Grefsenveien der både Høyre, Venstre og Frp var mot og i Stavangergata der Høyre var mot lokalt.

- Høyre sier at de er for, men når det kommer til stykket så stemmer de mot. Tidligere ordfører Fabian Stang vil til og med lenke seg fast mot sykkelveier på Frogner, sier MDGs fylkesleder i Oslo, og legger til:

- Samtidig sier Fremskrittspartiet nå at de vil stoppe sykkelsatsingen.

- Ikke bare menn i kondomdress

- Hva blir konsekvensen for folk i Oslo om sykkelsatsingen stanses?

- Det sykkelveinettet som vi bygger nå er for folk flest. Det er ikke for finanseliten som sykler i kondomdress på racersykkel. Etter 18 år med borgerlig styre var de den eneste sykkelgruppa som var igjen. Vi bygger for alle de som ikke tør å kaste seg ut i trafikken, og hvis man stopper den satsingen så blir det igjen slik at det bare blir voksne menn som tør å sykle i trafikken som sykler, mener Wilhelmsen.

SYKKELVEI: En av gatene hvor bilene er fjernet, er Helgesens gate, der det nå er kommet sykkelveier i stedet, slik før og etter bildene viser. Foto: MDG

Han understreker at sykkelveiene bygges for å gjøre det trygt for barn å sykle til skolen og fritidsaktiviteter, for de som sykler til jobben og pensjonister, og at en stans i sykkelsatsingen derfor vil bety at det blir vanskeligere for folk flest å sykle i Oslo.

- Økningen vi ser i sykkeltrafikken er ikke menn i kondomdress, men det er vanlige folk som skal på skolen og på butikken. Ved å bygge trygge sykkelveier åpner vi byen for alle som ønsker å sykle, sier MDG-politikeren, og understreker at det historisk sett, for mange år siden, var masse folk som syklet i hovedstaden.

- Men så lot man være å bygge sykkelveier, og trafikken økte. De som ble igjen var de som turte å sykle i veien, sier han.

- Egentlig er det billig

Dersom MDG får fortsette i byråd til høsten, vil de utvide satsingen på sykkelveier.

- Vi går til valg på 100 nye kilometer med sykkelveier på fire år. I tillegg vil vi oppgradere mye av de gamle veiene. Mye av det som er bygget er med gammel kvalitet og det er for smalt. Vi skal også bygge om mye av det som er av sykkelfelt i dag til en mye mer atskilt standard, ved at sykkelveiene blir hevet og det blir en fortauskant mot veien, forteller Wilhelmsen, og legger til:

- Den store utfordringen nå blir å få hektet sykkelnettet sammen.

- Men det skal brukes 13 milliarder kroner på sykkelsatsingen. Det er veldig mye penger?

- Dette er et svært grovt estimat fra 2015 på hva det kan koste å ta igjen etterslepet og gå fra 180 kilometer til hele 530 kilometer med sykkelvei. Det ligger langt fram i tid. Da er både sykkelveier staten og vi i kommunen bygger regnet med. Egentlig er det billig, du får sykkelvei til alle i Oslo til prisen av en tredjedel av ny E18, sier han, og legger til:

- Grunnen til at det blir dyrt nå, er at man har latt være å bygge sykkelveier før.

- 25 prosent skal sykle



I sykkelstrategien, som et samlet bystyre står bak, er målet at 16 prosent av alle reiser i Oslo skal foregå med sykkel innen 2025. Men det sittende byrådet har i sin byrådserklæring oppjustert målet til 25 prosent.

En del av planen er et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3, som Statens vegvesen har planlagt i samarbeid med Oslo kommune.

Totalt skal det etableres åtte nye byruter, på til sammen 53 kilometer.

«Byrådet har store ambisjoner for sykkel i Oslo og er allerede godt i gang med å gjøre Oslo til en sykkelby. Økt sykkelandel bidrar til å bedre folks mobilitet, redusere klimagassutslipp og luftforurensing, fremme god folkehelse, triveligere bymiljø og tryggere skoleveier», står det i vedtaket fra byrådet.

