MDG-topp tror Anniken Hauglie (H) må gå

- Men hun kan jo velge å trekke seg frivillig, sier Arild Hermstad

STORTINGET (Nettavisen): Tirsdag møtte hardt pressede arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på eget initiativ i Stortinget for å redegjøre om Nav-skandalen.

Det er gått åtte dager siden nyheten sprakk om at det likevel var lov å ta med sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger til EØS-land.

Dermed er 50 personer feilaktig dømt for trygdesvindel, hvor 36 har sonet i fengsel. 2.4000 trygdemottakere har urettmessig fått krav fra Nav om tilbakebetaling.

Både Stortinget, regjeringen og domstolene har feilet.

- Noen burde kastet seg over alarmklokken

MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad, var lite imponert etter redegjørelsen:

- Det er fint at hun ber om unnskyldning, men vi har ikke blitt så veldig mye klokere. Vi lurer fortsatt på hva som skjedde mellom mars og oktober, hvor noen burde ha kastet seg over den store røde alarmklokken, sier Hermstad til Nettavisen.

I mars ble Arbeids- og sosialdepartementet enig med Nav om at praksisen skulle endres for fremtidige saker.

Hermstad har lite forståelse for sendrektigheten i saksbehandlingen:

- Det er ikke bra at det gikk så lang tid fra man begynte å stille saker i bero, til man skjønte hvilken rettsskandale dette handlet om, legger han til.

MDG-topp Arild Hermstad tror ikke sittende ansvarlig statsråd, Anniken Hauglie (H), blir sittende. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Har MDG bestemt seg for å dere vil fremme mistillit mot Hauglie i denne saken?

- Vi har ikke tatt en endelig beslutning, men ministeren har også muligheten til å legge enda flere kort på bordet de neste dagene og kanskje også trekke seg frivillig, sier Hermstad - og legger til:

- Jeg har vanskelig for å se for meg at hun kan bli sittende med denne enorme rettsskandalen - den største skandalen i norsk rettsvesen på lang tid.

- Men Hauglie sier hun vil rydde opp. Er det ikke viktig at hun tar den ryddejobben?

- Det er klart det skal ryddes opp, og det skulle bare mangle at ikke alle de som urettmessig har betalt tilbake hundretusenvis av kroner og urettmessig har sittet i fengsel, må rettferdigheten skje fyldest. Men spørsmålet er jo om hun er den rette ti lå gjøre det, når hun ikke har skjønt hvilken alvorlighet denne saken hadde, allerede for noen måneder siden.

Hauglie har ikke vurdert sin stilling

Både MDG, SV, Ap, Rødt og Sp vurderer mistillit mot Hauglie, men de har ikke flertall på Stortinget.

Frps arbeidspolitiker, Erlend Wiborg, gikk tirsdag ut og sa at Nav-ledelsen bør gå. Hvis det er opp til Nav-sjef Sigrun Vågeng (69) selv, skjer det til neste år når hennes arbeidskontrakt går ut.

Hauglie selv har ikke tenkt å forlate noen post, men sa gjentatte ganger tirsdag at nå vil hun gjøre det som står i hennes makt for å komme til bunns i saken.

