MDG-topp ut mot folkeavstemning: - Desperasjonen sprer seg i Frp

FORNEBU (Nettavisen): - Dette viser at valgkampen har begynt. Dette er dobbeltkommunikasjon av verste merke fra Frp og uryddig politisk spill, sier Nikki Schei, gruppeleder for Bærum MDG i kommunestyret og fylkestingsmedlem Akershus, til Nettavisen.

Flere Frp-topper gikk denne helgen inn for folkeavstemning om 53 nye bomstasjoner som er planlagt å komme på plass fra 1. mars neste år. De skal sørge for innkreving av mange milliarder kroner.

Det går MDG-toppen i Akershus til å reagere kraftig.

- Det er bare et tegn på at desperasjonen sprer seg i Frp. De er redde for at folk skal at de skal avsløre bløffen deres, sier han.

- Frekt

Han mener Frp later som om de er mot bompenger gjennom å foreslå en folkeavstemning, samtidig som de har gått inn for en ny E18-motorvei som vil doble bompengene mellom Bærum og Oslo. Trolig vil det koste minst 200 kroner å kjøre tur/retur Oslo-Asker med den nye veien.

- Frp tør ikke stå frem og fortelle at dette blir bloddyrt for folk flest. Når realiteten kommer for en dag at de skal bygge så mye vei, som deres egen statsråd ikke vil betale for, så blir de svar skyldig. De må finne en unnskyldning og bruker dette med folkeavstemning. Det er så frekt og fullstendig på trynet, sier Schei.

Schei mener på sin side at det er på tide at regjeringa drar i bremsen, og heller satser på å gjøre det enklere for flere å reise med kollektivtransport.

- Politikk handler om prioritering, vi har vært tydelig på hva vi vil prioritere, det er en økt kollektivtilbud. Hvordan skal Vibeke Limi bygge en vei uten å få penger til det? Hennes egen statsråd vil helt åpenbart ikke gi henne pengene. Det er dobbelkommunikasjon og bare valgkampflesk. Det er useriøst, tåpelig og lite hensiktsmessig, sier han.

- Skjult skatt

Vibeke Limi i Bærum Frp, som var med på forslaget, bekrefter at Frp ønsker mer vei, men ikke mer bompenger.

- Vi ønsker ikke en bompengefinansiert E18, men et flertall i alle andre partier mener at det er det eneste måten å bygge vei på. Ved å ha en folkeavstemning, kan folk få si sin egen mening, sier Limi, som sier at det aller mest at inntektene ved de 53 bompengestasjonene som Frp folkeavstemning om vil gå til kollektivutbygging, ikke vei.

VIL HA FOLKEAVSTEMNING: Vibeke Limi i Frp.

- Det er en skjult skatt i miljøets navn og det er forferdelig at én gruppe, bilistene, skal betale for andre, sier hun.

Vil skrinlegge prosjektet

Schei understreker at han ikke tror at en slik folkeavstemning blir gjennomført. Han sier dessuten at et bredt flertall i Oslo og Akershus har i flere omganger stemt for Oslopakke 3, som inkluderer vestkorridoren.

- Dette er allerede ting som er vedtatt. Jeg tror heller aldri de får Akershus Høyre med på dette, sier han.

