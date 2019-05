MDG-topper forsvarer bomstasjon-eksplosjon: - Rettferdig

- De som må betale ekstra, er stort sett de som bor ganske sentralt i Oslo, sier bergenseren Arild Hermstad, vikar for Lan Marie Nguyen Berg.

FORNEBU (Nettavisen): Tre og en halv måned før høstens valg, møtes MDGs mest ivrige til landsmøte.

Også der er bompenger et hett tema, på tampen av en uke hvor flere store prosjekt er avblåst.

MDG-toppene forsvarer bomstasjonene, som frustrerer mange - og som har gitt rakettfart på bompengepartiet.

Hermstad: - Rettferdig

- 1. juni kommer 52 nye bomstasjoner i Oslo - hva synes du om det vikar-miljøbyråd Arild Hermstad?

- Jeg tror bompengeringen i Oslo kommer til å gjøre det mer rettferdig. I dag betaler halvparten av de som kjører inn til Oslo bompenger, med den nye ringen kommer tre av fire til å gjøre det. Det blir mer rettferdig, sier Hermstad til Nettavisen.

Han synes ikke synd på de det svir for:

- De som må betale ekstra, er stort sett de som bor ganske sentralt i Oslo, hvor kollektivnettet er veldig bra og hvor det bygges ut mange sykkelveier.

Dessuten:

- I Oslo er det et stort flertall som ønsker dette. Det er kun Frp som har stemt imot i bystyret, så det er bred tilslutning til dette - og så er det avgjørende, så vi får bygd ut T-banen i Oslo og får nye trikker. I tillegg får vi bedre luft og tryggere skoleveier, forklarer han.

Bastholm: - Svekker demokratiet

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm hilser også den nye bomringen i Oslo velkommen:

- Vi snakker litt lit om at når du frigir plass i bilfeltene, er det også bedre for de som er helt avhengig av bilen fordi det blir mindre kø. Når flere bompengeprosjekt settes på pause - eller annulleres helt - er at man saboterer en enorm utbygging av sykkel- og gangveier.

Hun etterlyser mer faglig fokus:

- Mer vei skaper mer trafikk. Hvis kollektivtilbudet er godt nok, vil mange velge det. Det er litt håpløst at der er MDG som må være den voksne hjemme her, og komme med disse rapportene.

Bastholm synes mange oppfører seg hyklersk i denne saken:

- I stedet for å forsvare de vedtakene de har vært med på, snur de kappen etter vinden. Det synes jeg er veldig synd, demokratiet står sterkere hvis vi står for det vi gjør og argumentere for det. Lytte til befolkningen, men holde hodet kaldt når noen blir opprørt og se hva som er følelser og hva som er reelle utfordringer.

Rikelig med plass ved sykkelparkeringen utenfor MDGs landsmøtehotell på Fornebu.

- Men hvor er alle syklene?

- Dere oppfordret folk til å sykle til landsmøtet, men det er ikke så mange sykler å se. Hva har skjedd?

- Jeg vet ikke om alle står her. Jeg tror alle som kunne, har syklet, men vi har ganske mange som reiser ganske langt. Da vi hadde landsmøte i Narvik, var det noen som lurte på om vi skulle sykle helt dit, ler hun.

- Folk har reist på ulike måter, og noen har helt sikkert tatt bil også.

83 bomstasjoner i Oslo/Akershus

Fra 1. juni 2019 blir det et helt nytt bompengesystem i Oslo og på kommunegrensen mot Akershus. Innkrevingen av bompenger fordeles på tre bomringer med totalt 83 bomstasjoner.

52 av disse bomstasjonene er helt nye. Samtidig skal 20 av de eksisterende bomstasjonene bygges om for å kunne kreve inn bompenger i begge retninger (toveis innkreving).