MDG truer med å trekke seg om Ap sier ja til E18

Kan bety slutten for fylkesrådet i Viken.

Mandag skal fylkesrådet i Viken behandle saken om fylkeskommunal garanti for E18-utbyggingen vest for Oslo, og konklusjonen skal presenteres på en pressekonferanse klokken 14.

Det meste tyder nå på at Arbeiderpartiet vil sikre flertall for en slik garanti, slik at den nye motorveien fra Lysaker til Høvik i Bærum kan bygges ut, skriver VG.

Bakgrunnen for at partiet høyst sannsynlig ender på et ja til E18, skal være at veiutbyggingen skal finansieres gjennom Oslopakke3, der også Fornebubanen inngår.

Fra tidligere av er utbyggingen vedtatt av Stortinget, blant annet av Arbeiderpartiet sentralt. Nå mangler bare en lokal økonomisk garanti for fremtidige bompengeinntekter på veien før veiutbyggingen kan starte.

MDG: - Kan ikke sitte i fylkesrådet

Miljøpartiet de Grønn (MDG), som er en del av fylkesrådet i Viken sammen med Arbeiderpartiet, truer imidlertid å gå ut av fylkesrådet om Ap sier ja.

- Vi i Miljøpartiet De Grønne er veldig tydelige på at vi ikke vil sitte i et fylkesråd som stiller en garanti for E18-prosjektet som er foreslått av regjeringen, sa MDGs fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug, til NRK før helga.

RYKER DET? I fjor ble en felles plattform og et rødgrønt styre av Viken presentert på Skårer Gård Lørenskog. F.v: Tonje Brenna (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Camilla Sørensen Eidsvold (SV) og Kristoffer Robin Haug (MDG). Nå kan E18-saken ende med at MDG går ut av fylkesrådet. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Står MDG fast ved sin trussel, kan det bety slutten for dagens fylkesråd.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) påpeker på sin side at E18-utbyggingen som ble vedtatt av Stortinget i juni, er annerledes enn det som regjeringen opprinnelig foreslo i fjor, med bedre kollektivløsninger, færre felt og lavere bompenger.