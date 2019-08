MDG utfordrer Frp i Os: - Vi har som mål å kaste ut Terje Søviknes

Frps utstillingsvindu Os står for fall, ifølge MDG.

INGENSTEDS (Nettavisen): Full av entusiasme åpnet MDG valgkampen fredag - selv om partiet har vært i full gang lenge.

En av suksesskommunene til MDG er Os - som skal slås sammen med Fusa til Bjørnafjorden i 2020. «Trollmannen fra Os», Terje Søviknes (Frp), uttalte til Nettavisen i mai at hans mål er 35 prosent.

I en fersk måling fra Sentio, utført for BA, får MDG 13,3 prosent i Bjørnafjorden. Frp får 27,3 prosent i samme måling.

- Hvordan forklarer du MDGs fremgang, nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad?

- Våre to folkevalgte har vist seg som de sterkeste kritikerne av Søviknes og Frps måte å styre på. Det går på mangel på åpenhet og den generelle retningen han har ledet kommune i, sier Hermstad til Nettavisen.

Terje Søviknes (50) leder en kommune som verken har eiendomsskatt eller bomstasjoner. Foto: Heidi Schei Lilleås

MÅl: - Kaste ut Søviknes fra ordførerstolen

- Søviknes har oppnådd høye tall for Frp og gjør jo fortsatt det?

- Frp ligger fortsatt høyt, men har falt voldsomt. Søviknes hadde før rent flertall, og for 20-30 år siden traff de tidsånden godt, men nå er folk mer opptatt av klima og miljø - og ikke så mye lave skatter og privatisering, tror Hermstad.

Og MDGs nasjonale talsperson er klinkende klar:

- Vi har som mål å kaste Søviknes ut av ordførerkontoret, og jeg mener vår toppkandidat, Nils-Anders Nøttseter, er mye bedre.

- I 2015 hadde vi 39 prosent oppslutning i os, frem to prosentpoeng fra forrige valg, det var vi veldig fornøyd med. nå skal os slå seg sammen med nabokommunen fusa. der hadde frp 10 prosent oppslutning i 2015, så min ambisjon er at den nye kommunen, Bjørnafjorden, på pluss/minus 35 prosent. da er jeg fornøyd, sa Søviknes til Nettavisen i mai.

Kommunene med størst vekst siden forrige kommunevalg. Foto: MDG

MDG utfordrer Frp i Os

MDG viser frem en oversikte som viser at i Os kommune - som nå blir Bjørnafjorden - fikk partiet 13,3 prosent.

Bø i Telemark havner på tredjeplass i oversikten du ser under, av de kommunene med størst fremgang.

Lan Marie sikte rmot 15 prosent

I NRKs junimåling fikk partiet 16,7 prosent oppslutning i Oslo, noe som påvirker ambisjonene:

– Miljøpartiet De Grønne har i noen målinger doblet seg i Oslo. Det er veldig gledelig at folk vil ha mer miljøpolitikk i Oslo. Samtidig ser vi at det er veldig jevnt mellom blokkene. Derfor blir dette et viktig valg der hver stemme teller, sier Berg til NTB.

Ved forrige valg var målet en oppslutning på 10 prosent i Oslo.

- Nå er målet oppjustert til 15 prosent, forteller hun.

– Vi er veldig mange som står på, sier miljø- og samferdselsbyråden.

ENTUSIASME: MDG kan se tilbake med fire år ved roret i Oslo - og øker stadig oppslutningen. Foto: Heidi Schei Lilleås