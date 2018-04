MDG-varaordfører i Trondheim beklager trakassering

Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku (MDG), beklager sin egen oppførsel mot et medlem i partiet. Hun sier samtidig at partiet hun meldte seg inn i for åtte år siden, ikke lenger finnes.

Tirsdag sendte MDG i Trondheim ut en pressemelding for å informere om at de ikke hadde tillit til varaordføreren. Bystyregruppen oppga trakasserende oppførsel mot et medlem, samt langvarige kommunikasjonsproblemer som bakgrunn.

– Det erkjenner og beklager jeg, sier Opoku til Klassekampen. Hun forklarer at hun sendte en krass melding som et resultat av en debatt på Facebook mellom medlemmer som endte i sjikanerende personkarakteristikker og offentliggjøring av sensitive opplysninger om henne.

– Lesingen var rystende og trykket så massivt at jeg ble helt satt ut og dypt fortvilet. Da en lokal tillitsvalgt begynte å «like» de kritiske innleggene og var kritisk til at jeg ytret meg om egen opplevd trakassering, reagerte jeg på en måte jeg ikke skulle gjort, forklarer hun.

Opoku sier videre at hun angrer på at hun har vært for lojal mot MDG, og sier at det partiet hun meldte seg inn i 2010, ikke lenger finnes.

– Det partiet jeg meldte meg inn i, finnes ikke lenger. Det er behov for et fundamentalt oppgjør med politiske, organisatoriske og kommunikative strategier hvis partiet skal vokse

Opoku representerer ikke lenger MDG, men bekrefter at hun vil fortsette som varaordfører ut perioden. Hun ble først valgt inn bystyret i Trondheim for SV i 2003. Sju år senere meldte hun overgang til MDG.

(©NTB)

Mest sett siste uken Søppelet flyter: - Helt sinnssykt det jeg ser