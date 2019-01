MDG vil forby biler i Oslo-gater på søndager

MDG i Oslo foreslår å stenge flere sentrumsgater for biltrafikk på søndager store deler av året.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) har de siste årene jobbet for å redusere biltrafikken i Oslo sentrum, og har blant annet fjernet all gateparkering innenfor Ring 1 og stengt flere gater for gjennomkjøring.

Men nå vil miljøpartiet gå enda lenger. I Oslo MDGs foslag til partiprogram for perioden 2019-2023, foreslår programkomiteen nemlig å forby bilkjøring i utvalgte gater på søndager.

«Vi vil etablere flere permanente gågater og fotgjengerprioriterte gater, tilrettelegge for bilfrie søndager og gjøre utvalgte gater bilfrie om sommeren», står det i programforslaget.

SØNDAGSSTENGT: Lederen for Oslo MDGs programkomité, Torkil Vederhus, vil stenge utvalgte Oslo-gater for biltrafikk på søndager. Han tror det kan bli en permanent løsning gjennom store deler av året.

- Det er en idé fra Paris hvor man frigjør veiarealene til myke trafikanter, litt som vi gjør i Oslo i forbindelse med ulike arrangementer som 17. mai og når det er maraton, men at man gjør det mer regelmessig enn nå, sier leder av Oslo MDGs programkomité, Torkil Vederhus, til Nettavisen.

- Søndager på sommeren

Vederhus sier forslaget i første omgang betyr at de vil stenge enkeltgater for biltrafikk på noen søndager, for å gi plass til fotgjengere, syklister og forskjellige aktiviteter.

- Hvor ofte ser dere for dere bilfrie søndager?

- Man må teste ut noen søndager på sommerhalvåret først, for eksempel søndagene fra 17. mai til sommeferien, men det må vi se nærmere på. Det står at vi skal tilrettelegge for det, så ideen må videreutvikles, sier han.

BILFRITT: MDG i Oslo vil ha bilfrie søndager i enkelte gater i Oslo sentrum, som her på Karl Johans gate der det i dag ikke er biltrafikk. De tror forslaget er noe folk i Oslo vil være positive til, siden de er vant til stenging av gater i forbindelse med arrangementer.

Lederen av programkomiteen viser til at bilfrie søndager har blitt veldig populært i Paris, og varsler en utvidelse av forsøket om de lykkes.

- Tror du ikke mange vil være kritiske til dette?

- Jeg tror akkurat dette forslaget er noe folk i Oslo vil være ganske positive til. De er vant til midlertidig stenging av gater i forbindelse med ulike arrangementer. Det er snakk om å gjøre det man gjør på Musikkens dag og på markedsdager, men bare litt mer, sier Vederhus, og påpeker:

- Det tror jeg folk har positive opplevelser av, det å oppleve hvordan de arealene som i dag er dominert av biler kan være når man ikke har mange biler som lager støy og opptar plass, sier han.

Kan bli historiske tilstander

Dermed kan det bli historiske tilstander igjen i Oslo, som det var under oljekrisen på 1970-tallet, da det ble innført totalt kjøreforbud i helgene.

De to helgene før jul i 1973 var det fullstendig bilfrie gater i hele Norge for første gang siden krigen. Bensinstasjonene holdt også stengt etter klokken 19 på hverdager, og på lørdager og søndager.

70-TALLET: Oljekrisen førte til at regjeringen vedtok fire bilfrie søndager i desember og januar 1973/1974. På den tredje bilfrie søndagen var det stor trafikk av gående i Karl Johans gate, men ingen biler. Nå kan det bli slik igjen.

- Hvilke gater vil dere stenge på søndager?

- Det vil være noen utvalgte gater hvor det er potensiale for mye gangtrafikk, som i Bogstadveien. På Grünerløkka har man også markedsdager, og kanskje kan man gjøre det oftere, sier Vederhus, uten å kunne konkretisere hvilke gater som de ønsker å stenge.

- Det er vanskelig å si hvor store områder det blir, men på søndager er det generelt mindre trafikk så man kan ta en god del av handelsgatene i sentrum innenfor Ring 2, sier han.

Gatene ser de for seg å stenge med skilting, og ikke med fysiske sperrer.

- Men er målet at det skal bli bilfritt i Oslo sentrum på alle søndager?

- Jeg tror at man må ta innover seg at det kan være vanskelig å få det til gjennom hele året på grunn av vær og vind, men at man kan ha det ganske permanent i store deler av året tror jeg er et scenario man kan se for seg, slår Vederhus fast.

Les også: Vil bygge parkeringshus for elbiler ved rådhuset

STENGT: Lederen av programkomiteen til Oslo MDG viser til 17. mai da flere gater blir stengt for biltrafikk, som med denne politisperringen. Men han ser ikke for seg slike fysiske sperringer på søndager.

- Saga blott for privatbiler

I programforslaget som skal vedtas av Oslo MDGs årsmøte i begynnelsen av mars, står det også tydelig hva MDGs mål er for biltrafikken i hovedstaden framover:

«Vi vil gi gatene tilbake til menneskene; til innbyggerne, til næringslivet og gründerne, til de besøkende - til bylivet. Oslo sentrum skal være fritt for privatbiler. Målet er livskvalitet og opplevelser fremfor stress og kjøpepress», skriver programkomiteen.

NYTT KJØREMØNSTER: I fjor sommer ble det innført et nytt kjøremønster Oslo sentrum, og flere gater ble stengt for gjennomkjøring.

- Det er det man har jobbet med i forbindelse med Bilfritt byliv-prosjektet i byrådet. Vi mener at i sentrum må vi ha en mest mulig effektiv transport, og vi må frigjøre arealene til de som mest trenger det, som sykler, kollektivtransport og næringstranport, sier Vederhus, og konstaterer:

- Med de planene som nå er på vei, vil det å bruke privatbil i sentrum være en saga blott for alle som ikke har spesielle behov, sier han.

- Men hva skjer med alt dette om dere taper valget til høsten?

- Det er dette vi går til valg på, og så tror vi at Oslo-folk liker de planene og vil stemme på oss av den grunn. Programmet som skal vedtas av årsmøtet, er en politikk som har en større visjon for Oslo, som bruker gode ideer fra andre byer for hvordan vi kan gjøre byen bedre, sier Vederhus.

Les også: Nå stenges Oslo sentrum for gjennomkjøring

Gratis kollektivtranport til studenter

I programforslaget kommer det også fram at Oslo MDG ønsker å gi folk ekstra vrakpant i form av ett års gratis kollektivtransport og et år med bildelingstjeneste dersom man leverer inn bensin- eller dieselbilen til vraking eller selger den, slik Dagbladet omtalte tidligere i uka.

MDG ønsker også å redusere prisene for kollektivreiser med minst 20 prosent, og å gi gratis årskort til studenter som flytter til Oslo.

- Vi må sørge for at de som bruker tjenestene i Oslo også skatter til byen. Vår teori er at vi vil gå i pluss på det forslaget, sier Vederhus.

«Det skal lønne seg å gå eller sykle om man har mulighet til det. Samtidig skal det bli mer attraktivt å la bilen stå av og til og vi derfor innføre et pristak for enkeltbilletter per måned. Vi vil fjerne aldersgrensen for studentpris og tilby gratis årskort for kollektiv til studenter som melder flytting til Oslo», står det i programforslaget.

Les også: Her gir Oslo-bilistene blaffen i det nye forbudet



PRIORITERES: Syklister skal prioriteres videre i Oslo om MDG får bestemme også etter valget til høsten. Her er et av de nyeste sykkelfeltene i Dronning Eufemias gate i Bjørvika.

Elbysykkel og elsykkeltaxi

Ikke overraskende ønsker Oslo MDG å satse stort på sykkel. I programforslaget foreslår de å etablere sykkelstativer på byens trikker, sykkelvogn på t-banen og gjøre det gratis å ha med sykkel på kollektivtransporten utenom rushtiden.

«Bysykkelordningen skal inngå i Ruter-billetten. Ordningen skal utvides med elsykler og flere sykler, til flere områder og skal utvides til å gjelde hele året og i større deler av døgnet. Dette skal gjøres uten å øke reklametrykket», skriver programkomiteen.

Les også: Tredobler utbygging: Slik blir sykkel-Oslo i fremtiden

Partiet vil også de neste fire årene etablere flere signallys for syklister, prioritere syklister i lyskryss samt jobbe for at Oslo «blir testkommune for høyresving og tiltak mot blindsone i store kjøretøy».

I tillegg vil Oslo MDG styrke sykkelopplæring på barneskolene og etablere flere sykkeløvingsbaner, og legge til rette for elsykkeltaxi.