MDG vil skape større klasseskiller

MDG kan umulig ha satt seg ordentlig inn i hva Oljefondet faktisk er til for, skriver forfatteren av dette leserbrevet.

Av Johanne Askedal

Miljøpartiet De Grønne ønsker å hente ut 65 milliarder kroner årlig fra Oljefondet for å gi økonomiske bidrag til fattige utviklingsland.

Dette viser først og fremst problematikken med å ikke ha satt seg ordentlig inn i hva Oljefondet faktisk er. Fondet skal innfri de økte utbetalingene som kommer med eldrebølgen.

Det betyr at langt flere nordmenn enn i dag vil stå utenfor arbeidslivet.I tillegg er over 340.000 nordmenn uføre. Finansavisen har tidligere med sine svært gode journalister beregnet hva dette vil koste Norge i fremtiden. Fasiten er at et uttak som i dag ikke vil være nok.

Fra fattig til rik

Før oljen var Norge et av Europas fattigste land. Det er oljepengene som har fjernet store forskjeller mellom folk, og som har gjort at Norge har kunnet gi bistand til andre land. Vi er et av de landene i Europa som har tatt imot flest flyktninger i forhold til befolkningstallet, samtidig som det på sikt vil gjøre at levestandarden i Norge vil gå noe ned. Dette er fordi omtrent halvparten står helt utenfor arbeidslivet. Samtidig har det vært riktig som et rikt oljeland, å ta imot flyktninger og asylsøkere.

Når MDG vil ha en slutt på oljeaktiviteten, men før det skjer sørge for å tappe oljefondet for ekstra 65 milliarder kroner årlig, så må MDG snart fortelle velgerne hva som vil være resten av partiets politikk.

De må fortelle velgerne at den dagen oljepengene tar slutt, så kommer klasseskillene i Norge tilbake. Det betyr at samtidig som man dyrker tomat og salat på balkongen, og har en enklere livsstil, så har ikke samfunnet ressurser til å bidra når de store utfordringene i hverdagen kommer.

Konsekvenser uten analyse

Det er dette som er utfordrende med MDG sin politikk. Ingen analyse av konsekvensene fra egne politiske forslag. Det er lett å leve grønt i Oslo. Du kjøper med deg det du trenger, reiser kollektivt, leverer på gjenbruksstasjon, kjøper på salg eller på Finn-torget, og vedlikeholder fremfor å skifte ut det eldre. Men det er ingen bragd i dette. Det er enkelt.

En del av MDGs velgere får i tillegg til ros for sin grønne urbane livsstil, også nye flotte parker der de bor. «Forstyrrende» biler fjernes, og etter caffè latten er det bare å dra på jobb fra 08.00-16.00 for å motta det som er Europas høyeste lønninger.

Takket være oljeinntektene, som i Norge er den faktoren som har hatt mest å si for lønnsveksten.

Norge har i dag kanskje verdens reneste oljeproduksjon, men etterspørselen etter den vil synke, uavhengig av hvilken rolle MDG vil få i norsk politikk i fremtiden.

Det MDG snart må fortelle velgerne sine, er at de med politisk makt også vil skape et økende klasseskille i Norge.