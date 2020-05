MDG vil skru igjen oljekranen innen 2035

Programkomiteen i partiet har kommet frem til sitt utkast til nytt program for stortingsperioden 2021-2025.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sin programkomite har laget et utkast til kommende stortingsperiode. Der står det at norsk oljeproduksjon skal opphøre innen 2035.

– Vi står her fast på det vi har sagt tidligere, men konkretiserer nå et eksakt årstall, sier leder av programkomiteen Lage Nøst til TV 2, som først omtalte saken.

Den konkrete formuleringen er følgende:

«Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.»

– FN er klinkende klar på at Norge ikke kan få i pose og sekk, sier Hulda Holtvedt til Nettavisen. Hun sitter også i programkomiteen og er i tillegg talsperson for Grønn Ungdom.

– Vi kan ikke stanse klimaendringene og samtidig fortsette å pumpe opp olje, det må vi bare ta inn over oss, sier Holtvedt.

Internt i partiet har det vært en diskusjon om hvor vidt en oljestans i 2035 skal være formulert som et ultimatum eller ei. Tidligere har dette vært et hinder når det gjelder et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet:

– Dette foreslått som primærpolitikk for MDG og er ikke et ultimatum mot regjeringsforhandlinger, understreker Holtvedt.

Hulda Holtvedt under valgvaken til Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Sentralen i Oslo i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, er svært kritisk til forslaget:

– Unødvendig, urealistisk og en katastrofe for norsk økonomi, sier han til TV 2.

MDG har også tidligere mottatt kritikk for sitt ønske om å avvikle oljeindustrien i Norge innen 15 år.

Holtvedt lover at de har en plan for oljearbeidernes økonomiske sikkerhet:

– De som nettopp har begynt må få omskolering og muligheten til å bruke kompetansen sin i andre type næringer, som fornybar energi, kunnskapsbedrifter og bærekraftig utnyttelse av naturressursene. De som har jobbet der lenge vil kanskje rekke å pensjonere seg før oljeproduksjonen tar helt slutt på norsk sokkel, sier Holtvedt.

Grønn Ungdoms Hulda Holtvedt får et kyss på kinnet av Une Aina Bastholm under valgvaken til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hun mener det ikke er noen grunn til at Norge ikke skal kunne ha et næringsliv på samme måte som resten av Skandinavia:

– Andre land som vi liker å sammenligne oss med, som Sverige og Danmark, lever av å levere tjenester, de har et mangfoldig næringsliv og produserer fornybar energi. Forskjellen på nå og fremtiden er at Norge skal ha flere bein å stå på i næringslivet, og ikke én gigaindustri som tar så mye plass som den gjør nå.

Partiet har planer for hvordan overgangen skal skje best mulig:

– Vi vil sette en oljekommisjon, bestående av representanter fra næringslivet, miljøbevegelsen og fagbevegelsen som sammen kan finne fram til et rammeverk for hvordan man skal gjøre den utfasingen. Det er noe også Tyskland har gjort med sin kullindustri, avslutter Holtvedt.