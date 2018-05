MDG vil utrede statlig salg av heroin

Partiet vil utrede om heroin og amfetamin kan selges av staten.

FORNEBU (Nettavisen): Miljøpartiet De Grønne (MDG) stemte søndag for en utredning av om tyngre rusmidler som heroin og amfetamin skal selges av staten.

- Dette er et vedtak som hele partiet kan stille seg bak og som utfordrer regjeringens rusreform, som absolutt ikke ta til orde for legalisering, sier Hulda Holtvedt, leder i Grønn ungdom, til Nettavisen.

Hun tror imidlertid ikke at heroin vil bli tilgjengelig for meningmann.

-Vi ønsker ikke å selge heroin til mannen i gata, men Grønn ungdom forestiller seg at vi kan omsette det i forbindelse med behandling av tungt rusavhengige, sier hun.

Går ikke inn for legalisering

I partiprogrammet for 2017-2021 ønsket MDG allerede å utrede ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler. Nå går partiet altså inn for for å utrede om også tyngre rusmidler skal selges fra statlig hold.

Det var Grønn ungdom og avtroppende talsperson Rasmus Hansson som kom med forslaget.

Grønn ungdom og Rasmus Hansson gikk også inn for å programfeste legalisering av lettere rusmidler som hasj, uten et forbehold om utredning, men dette ble nedstemt på landsmøtet.

Holtvedt mener imidlertid det opprinnelige forslaget er ivaretatt ganske godt.

- Selv om jeg mener vi kunne ha gått enda lengre, er jeg veldig fornøyd med at vi har skjerpet ruspolitikken vår ytterligere og har den mest progressive ruspolitikken i norsk politikk. Når Venstres landsmøte gikk tilbake på legalisering, vår det ekstra viktig at vi fikk dette vedtaket, sier Holtvedt.

I forkant av avstemningen, og en rekke delegater tok til orde både for og imot vedtaket.

- Flere og flere ønsker seg en ny ruspolitikk. Det handler ikke om nederlanske dopsjapper og hasj på Rema 1000, men internasjonal solidaritet og solidaritet med de svakeste i samfunnet, sa Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn ungdom, på talestolen.

- Jeg er overbevist om at overgangen til en mer human ruspolitikk vil være en av de store paradigmeskiftene i politikken i vår tid, sa hun.

Redd for splid

Mange var imidlertid skeptisk, og viste blant annet til at det var en splittende sak som mange i partiet er imot. De viste til at partiet så sent som for et år siden gikk inn for utredning av regulert omsetning.

Øyvind Strømmen fra Hordaland understrekte at han selv var sympatisk til forslaget, mente han forslaget ville skape for mye problemer internt.

- Jeg mener vi har en radikal ruspolitikk allerede, men stemmer vi for dette, skaper vi problemer for oss. Det finnes ulike syn i vår parti og det bør vi respektere, sier han.

Uenige overleger

Overlege Kristin Alvsåker ved Ullevaal Universitetssykehus tok også til orde mot forslaget.

- Jeg er imot å legalisere rusmidler. Vi fagfolk kommer til å fortvile. Jeg kommer ikke til å skrive ut ecstasy til noen ever, sa hun.

Overlege Marius Dalin ved Første sentralsykehus var imidlertid lant mer positive.

- Alkohol er det verste jeg ser og det å si at alle andre rusmidler er så ille, aksepterer jeg ikke. Dagens forbudslinje er ikke kunnskapsbasert og fungerer heller ikke. Jeg er likevel blitt betenkt når jeg ser hvor mange som er uenige i dette, sa han.

