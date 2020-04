MDGs Lan Marie Berg trekker seg som nestlederkandidat

33-åringen var lenge i tenkeboksen før hun tok avgjørelsen.

- Jeg tok en fot i bakken med meg selv i helga. Da tenkte jeg gjennom hvor mange helger og kvelder som finnes fram mot valget 2021, og hvor mange av de jeg synes det var greit å være borte fra både ettåringen min hjemme, og hvordan det skulle bli. Jeg har kommet fram til at det beste både for partiet og meg er at jeg «gønner på» i Oslo og gjør alt jeg kan for at vi skal vinne valget i Oslo, sier Berg til Dagbladet.

33-åringen har vært i mammapermisjon de siste månedene fra stillingen som byråd for miljø og samferdsel i Oslo og var innstilt til nestledervervet, sammen med Arild Hermstad, som skal avgjøres førstkommende lørdag på MDGs digitale landsmøte. Hun legger til at det nå er opp til valgkomiteen å fremme en ny innstilling.

Var sykemeldt

Før Berg gikk ut i mammapermisjon i januar måned, hadde hun vært sykemeldt siden slutten av november 2019.

- Jeg har fått beskjed av legen om å ta det rolig de neste ukene. Det siste året har vært intenst, med mange høydepunkter. Vi har blitt en familie midt i en hektisk valgkamp, og byrådet har fått fire nye år i Oslo. Men det har også kostet mye krefter. Jeg er vant til å pushe meg selv, men denne gangen sa kroppen stopp, var noe av det Berg skrev på sin egen Facebook-side.

I hennes sykefravær tok Hanna E. Marcussen over som byråd for miljø og samferdsel, og i hennes permisjonsperiode er det Arild Hermstad som har vært vikar.

Kommer tilbake

Berg forteller videre til Dagbladet at hun fortsatt har mye uoppgjort i politikken, og at selv om hun trekker seg nå vil hun komme mye sterkere tilbake.

Hun poengterer viktigheten av å alltid si ja til utfordringer, og at hun ønsker å inspirere andre unge kvinner til å gjøre det samme.