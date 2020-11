MDGs nye stjerneskudd: - Jeg går også på McDonald’s

Hulda Holtvedt (21) tapte duellen mot Rasmus Hansson (66) torsdag, men er full av futt: - Klimasaken haster, den er mye viktigere enn posisjoner.

OSLO SENTRUM (Nettavisen): - Jeg er ikke noe miljøforbilde i hverdagen, og jeg liker å gå på McDonald’s og å kjøpe klær.

Den noe overraskende uttalelsen kommer fra Hulda Holtvedt (21), som raskt legger til at:

- Men jeg mener vi alle har et ansvar for å redde klima nå!

Holtvedt har siden 2017 vært talsperson for Grønn Ungdom som MDGs ungdomsorganisasjon og har markert seg sterkt som et friskt pust i mange klimadebatter siste året.

Nettavisen møtte henne noen timer før det var duket til duell mellom henne og Rasmus Hansson (66) om den gjeve 2. plassen på Oslo MDGs stortingsliste.

Se videointervju med Holtvedt øverst i saken!

- Alltid surt å tape

Og det ble jevnt: Hansson fikk 211 av stemmene og Holtvedt fikk 173.

- Jeg er først og frem stolt over å få så mange stemmer mot en partikjempe som Hansson, sier hun til Nettavisen dagen derpå.

- Men det er alltid surt å tape, innrømmer hun.

- Hvordan endrer dette på dine fremtidsplaner, du hadde jo ønske om fire år på Stortinget?

- Det kommende året skal jeg først og fremst drive valgkamp for Grønn Ungdom og jobbe for den fine listen som ble klar i går. Det er det aller, aller viktigste! Klimasaken haster, gjentar hun.

- Saken er mye viktigere enn posisjoner, så nå skal jeg gjøre det jeg kan for å mobilisere bredt i valgåret, legger hun offensivt til.

Se videointervju med Holtvedt øverst i saken!

Hun mener saken er så viktig at selv studier må vente «noen år».

- Da jeg var 18 år sluttet jeg på skolen for å jobbe fulltid i Grønn Ungdom fordi det haster å løse klimakrisen og voksenpolitikerne har ikke vist at de er i stand til å gjøre det tidsnok.

Les også: MDG-drama: Hulda (21) mot Rasmus (66): - Jeg er smart og rappkjeftet

- Hvor vanskelig var det å ta et valg om å bli heltidspolitiker fremfor å velge studier?

- Det var ganske lett, og jeg mener også det er bra at vi har politikere i Norge uten høyere utdanning, så jeg føler at jeg bidrar med noe der. Og klimapolitikken haster som sagt veldig mye, sier hun engasjert.

- Det handler om menneskehetens eksistens på jorden slik vi kjenner den. Den saken er så viktig at jeg godt kan utsette studiene noen år.

- Ser på TV og lager mat

- Hva gjør du når du ikke holder på med politikk?

- Da ser jeg på TV og lager mat og gjør andre veldig vanlige ting, svarer hun kort og greit.

- Tenker du alltid på miljø og hva som er miljøvennlige tiltak?

- Nei, absolutt ikke! Jeg er ikke en person som er noe miljøforbilde i hverdagen. Jeg liker å gå på McDonald’s og å kjøpe klær, men jeg mener vi alle har et ansvar for å redde klima nå.

Og hun er sikker i sin sak:

- Den beste måten å forvalte det ansvaret på, er å bruke stemmeretten slik at politikerne kan sørge for at det blir enklere for deg og meg og velge miljøvennlig.

Les også: Kutter i snømåking og livredning - bygger parkanlegg foran skogen

- Selv mine foreldre som liker biff ...

- Hvilke reaksjoner har du fått fra familie, venner og andre på ditt valg om å bli heltidspolitiker så ung?

- De heier på det, og mange blir engasjert i klimasaken når man setter seg ned og snakker om den. Selv mine foreldre, som liker biff, har tatt mange grep for å bli mer miljøvennlige, forteller hun muntert.

Spår 15 prosent for MDG om 20 år

- MDG har opplevd en eventyrlig vekst. Nå er du 21 år, hva tror du er oppslutningen innen du fyller 40?

- 15 prosent nasjonalt, kanskje ... Jeg tror flere og flere i befolkningen ønsker seg en mer radikal klimapolitikk og vil at det skal bli lettere å velge miljøvennlig i hverdagen, så det tror jeg absolutt vi kan få med oss folk nå, svarer hun optimistisk.

Les også: Senterpartiet går kraftig tilbake i ny måling: Tenner håp for de borgerlige

Støtter Støre

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 3,2 prosent oppslutning. I Nettavisens novembermåling fikk partiet 3,0 prosent.

Hulda Holtvedt støtter sentralstyret som tidligere denne uken gav slipp på blokkuavhengigheten og sa klart fra at de vil ha Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

- Jeg mener MDG må være garantisten for et regjeringsskifte nå. De borgerlige har vist at de nedprioriterer klimapolitikken hver gang de får sjansen, og slik kan vi ikke ha det lenger.

Les også: MDG går inn for samarbeid med venstresiden etter valget

- Jeg tror vi kan bli enige med Senterpartiet!

- Men Senterpartiet (Sp) vil ikke samarbeide med dere?

- Nei, men de må forholde seg til oss hvis vi er i vippeposisjon på Stortinget eller kan sikre dem flertall, og i Oslo samarbeider vi med partier som tidligere har vært skeptiske til å samarbeide med oss. Så slik fungerer demokratiet, sier hun pragmatisk.

- Jeg tror vi kan bli enige med Senterpartiet om god klimapolitikk bare vi blir store nok!

Les også: Valgforsker mener det er én ting som er overraskende ved MDGs snuoperasjon

- Slutt på oljen

- Hva er de viktigste sakene for deg som leder av Grønn Ungdom?

- Det aller viktigste er at Norge kutter utslipp i tråd med Paris-avtalen. For oss betyr det å sette en sluttdato for oljenæringen og legge planer for hvordan vi skal ha en velferdsstat uten olje.

Hun innrømmer at det ikke blir lett, men:

- Det er fullt mulig, men da må vi tørre og gjøre det og klimaet er helt avhengig av at vi gjør det, slår hun fast.

Målet med Paris-avtalen er å kutte utslippene for å hindre at global oppvarming overstiger 2 grader - og helst ikke mer enn 1,5 grader. Norge skal kutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

Les også: Dette er klima og CO2-tallene som sjelden blir snakket om

- 16-åringer bør få stemme

- Synes du 16-åringer bør få stemmerett?

- Ja, det synes jeg! De er over den juridiske lavalderen, så de kan bli dømt av lovene våre og da bør de også få være med å påvirke dem. Det at velgerne i Norge blir eldre og eldre, kan vi veie opp ved det.

Se gjerne dette video-intervjuet med Holtvedt:

Reklame Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg