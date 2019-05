Dagsavisens Arne Strand skriver at FrP «plyndrer» oljeformuen dersom FrP får bygge veier i Norge uten bompenger.

Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister for FrP

Dette er bildet venstresidens avis forsøker gi sine lesere; det vil gå dårlig med landets fremtid dersom man investerer i infrastruktur fremfor å spare i aksjer i utlandet.

Jeg er uenig.

Og det tror jeg faktisk Arne Strand også er.

For jeg er ganske sikker på at han både har kjøpt seg hus og bil gjennom livet. Men med hans egen logikk har han da egentlig «plyndret» sin familie for kontanter de kunne arvet. Pengene burde jo vært spart. Men jeg tror faktisk familien ser at både hus og bil også har en verdi - ikke bare aksjer og kontanter.

Er det virkelig noen som mener Bergensbanen ikke skulle vært bygget, og at pengene heller burde vært spart slik at en fremtidig generasjon kunne bygget jernbanen?

Er det virkelig noen som mener at landets havner, veier og flyplasser ikke burde vært bygget, slik at man heller hadde hatt en større sparekonto i utlandet?

Med Arne Strands logikk så er lykken i livet en stor bankkonto i utlandet, slik at alle planer kan realiseres av «neste generasjon». Jeg tror derimot det er bedre at vi faktisk bygger landet vårt. God infrastruktur kan også arves, og vil trolig bidra til bedre næringsliv og bedre hverdag for folk flest. Det tror jeg både dagens og neste generasjon vil sette pris på.

Enig?

Dette innlegget ble først postet på Solvik-Olsens Facebook-side. Nettavisen har fått tillatelse til å bruke det.