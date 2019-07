Med denne innfører han sprit-pant

Det klirrer ikke i glass når du kjøper med deg Vinmonopolets nye akevitt til fisketuren. I juli lanseres nemlig sprit på panteflasker.

Fiskersnaps heter den nye akevitten som lanseres på Vinmonopolet 5. juli, og kommer på en flaske som kan pantes - og er derfor miljøvennlig.

- Undersøkelser viser at over 95 prosent av alle flasker med pantemerke blir levert i retursystemet og gjenvunnet, forteller Odd J. Nelvik i Det Norske Brenneri, som står bak Fiskersnapsen som lanseres på PET-flaske.

Rolf Eriksen, miljøsjef i Vinmonopolet, forteller til Nettavisen at det er viktig for dem å bidra til et bedre miljø.

- Vi ønsker å bruke miljøvennlige flasker, fordi vi skal redusere klimaavtrykket med 40 prosent innen 2030, og da må vi få emballasjen lettere, forklarer han.

Miljøvennlig

Akevitten er laget for fiskere, som er en del av en gruppe som gjerne er opptatt av miljøet.

- Fiskere, enten de er yrkesfiskere eller sportsfiskere, er opptatt av naturen og miljøvern. Mange er aktive og rydder langs strender og elver for å få bukt med forsøpling, forklarer Nelvik, som selv er en ivrig sportsfisker.

PANTEFLASKE: Denne akevitten lanseres på panteflaske, og er laget for fiskere. Foto: Det Norske Brenneri

Ikke bare er det miljøvennlig å pante flaskene, men også fraktingen av produktet er mer miljøvennlig mener han.

- Det brukes mindre energi fordi plastflasker er lettere å frakte enn glassflasker. Dette er også positivt for ansatte på Vinmonopolet, som slipper å løfte like tungt. Kanskje vi unngår noen sykmeldinger, legger han til.

Fiskersnapsen kommer på en halvlitersflaske.

Viser alle rekorder

Selv om brennevinen er laget for fiskere, oppfordrer han ikke til å drikke mens du fisker.

- Den må drikkes når du er på land, og ikke når du er i vannet. Vi vil ikke ha noen ulykker, sier han.

Tanken bak Fiskersnaps er å ha en miljøvennlig flaske, samtidig som den skal motivere fiskere til å prøve å slå rekordene som allerede er satt.

- På flasken står alle rekorder for ulike fisk som er fisket i saltvann og ferskvann. Så hvis noen slår en av rekordene, ønsker vi bilde og informasjon så vi kan oppdatere etiketten til neste produksjon. En rekord vil også belønnes, forteller han.

Norske rekorder i saltvann, som står oppført på flasken, er for torsk, kveite, breiflabb, sei og makrell. Norske rekorder i ferskvann gjelder for laks, gjedde, ørret, røye og abbor.

REKORDER: På flaksen til Fiskesnaps står norske rekorder på fisk i saltvann og ferskvann. Foto: Det Norske Brenneri

Smak av norsk natur

Det er ikke bare flaskene som tar vare på miljøet. Også selve akevitten er bærekraftig, forteller Nelvik.

- Den er laget på potetsprit. Vi bruker utsorterte poteter som ellers ville blitt kastet, som vi får fra Hoff på Gjøvik. Samtidig bruker vi mange grønne vekster og urter som plukkes i naturen, sier han.

Ifølge Det Norske Brenneri har Fiskersnaps en smak av eple og plomme, dernest svalende karve og frisk mynte. Avslutter mot søt lakris og vedvarende madeira. Akevitten er fyldig og frisk, og blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg.

- Blir smaken like god når en er på plastflasker da?

- Den vil være den samme. Det er andre krav til de flaskene det skal være sprit på. Akevitten blir like god, men blir aller best om du heller den på et tulipanglass, sier han.