Med hovedstadspressen på safari i provinsen

Den uheldige VG-fotografen som havnet i ordklammeri med lokalt politi i går er ikke alene. Hovedstadspressen har lange tradisjoner med safari i den norske villmarken.

Vi kan jo alle forstå VG-fotografens frustrasjon, der han i går ankommer Nittedal. En mann er funnet død i en bil, og det norske folk har krav på informasjon.

Men i stedet for straks å vise hovedstadsavisen til åstedet, kaster den lokale politimannen bort tiden med å svare på spørsmål fra lokale journalister og et par distrikts- og nettaviser.

Les også: Her havner VG-fotografen i munnhuggeri med politiet: Ble irettesatt

Selv ikke etter at den provinspolitimannen hadde fått et klart og tydelig NEI fra VG på spørsmålet om dette var greit, besinnet han seg og skjønte sin egentlig oppgave. Ifølge vitner hjalp det heller ikke at VG-mannen passet på å fortelle forsamlingen at han hadde hele 40 års erfaring med nettopp slikt arbeid!

EKSEMPEL PÅ PROVINSPOLITIMANN: Innsatsleder Torgeir Killi Haugstad ved Øst politidistrikt, mens han kaster bort tiden på å svare på spørsmål fra mindre lokal-, distrikts- og nettaviser.

Men den tapre fotografen er heldigvis ikke alene. Norsk hovedstadspresse har slitt med provinsen lenge. Det ferskeste eksemplet er Dagens Næringsliv, som i februar måtte rette opp en fatal misforståelse i selveste New York Times.

Da hadde den amerikanske storavisen fått det for seg at Jevnaker - Jevnaker! - var ett av verdens beste reisemål i 2020. To av avisens journalister hadde heldigvis tid til å rykke ut, og klarte grundig å tilbakevise den latterlige kåringen over åtte sider i avisens prestisjemagasin D2.

LES OGSÅ: Mann funnet død i parkert bil i Nittedal

Dette fikk Kjersti Løken Stavrum, lederen av Norsk Pen og sjef i Tinius-stiftelsen, til å rykke ut på sin Facebook-side under tittelen Forsvarsløse distrikter.

Her skrev hun:

«Sjangeren er velkjent: Belevne hovedstadsjournalister setter seg i bilen og kjører friskt ut av gryta si, underveis opplever de lite annet enn snakk seg imellom. Når de kommer frem til det lille stedet, skjer det absolutt ikke noe der heller. De har ingen avtaler, de har ikke noe ønske om at dette forsvarsløse stedet skal fremstå som interessant. Det skal bare være lattervekkende.»

Som så mange andre, hadde Løken Stavrum opplevd noe liknende før en gang:

«Jeg bryr meg om dette fordi jeg kommer fra Askim og husker et journalistbesøk fra Oslo dit en gang. Også den gang ble det bildeoppslag fra et lite gatekjøkken - en vogn jeg aldri hadde lagt merke til før, og som i alle fall ikke hadde en vesentlig forklaringskraft for mitt lille hjemsted. Tilfeldig? Neppe.»

EKSEMPEL PÅ GATEKJØKKEN: Fra prestisjemagasinet D2s åtte siders artikkel om det latterlige lille stedet Jevnaker i februar. Foto: (Faksimile DN)

Som vi skjønner: Sjangeren er gammel, og vil nok fortsette så lenge det finnes en hovedstad i landet, og en hovedstadspresse som - underlig nok - i stor grad er bemannet av tidligere lokal- og distriktsavisjournalister.

Som jeg selv skrev i en kommentar under Løken Stavrums oppdatering den gangen i februar:

«Det rare er: journalistene som lager denne sjangeren, kommer jo gjerne fra et sted de også. Men de skal kanskje vise hvor kule de er blitt».

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Så vil tilfeldighetene at Tinius-stiftelsen, som jo Kjersti Løken Stavrum er sjef for, er den største eieren i aviskonsernet Schibsted - som jo eier blant annet VG. Stiftelsen ble opprettet for å «beskytte rammevilkårene for redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i alle konsernets utgivelser.»

Nå er det jo slik at en eier aldri kan blande seg inn i redaksjonelle spørsmål, og slett ikke instruere redaksjonen hva de skal skrive eller mene.

Men det kan jo hende hun treffer på den uheldige VG-fotografen på en intern samling. Da kan hun jo kanskje spandere en kaffe på ham, klappe ham på skuldra og fortelle at hun forstår ham. Slikt betyr mye.

---

For ordens skyld: Kjersti Løken Stavrum er gift med Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.