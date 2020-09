Medieprofil og programleder dømt for spytting og vold mot taxisjåfør

Retten mener det var skjerpende at volden skjedde i det offentlige rom.

I juli meldte Nettavisen nyheten om at en medieprofil var tiltalt for vold mot en annen mann.

Nå er han dømt til 14 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Det er TV 2 som melder nyheten.

I den opprinnelige tiltalen var han anklaget for å ha spyttet taxisjåføren i ansiktet. Deretter skal han ha dyttet ham slik at han falt på bakken før han slo og/eller sparket ham.

Tiltalen om slag og spark ble endret. Taxisjåføren har tidligere forklart at han ble slått og sparket mens han lå på bakken. Men usikker bevissituasjon gjorde at aktor fjernet denne delen av tiltalen.

Medieprofil til taxisjåfør: Du er stygg

Medieprofilen ble dermed «bare» dømt for spyttingen og for å ha dyttet mannen slik at han falt.

I dommen står følgende forklart om forløpet til voldshendelsen:

«Tiltalte forklarte at han hadde vært på jobb-fest den aktuelle kvelden. Han hadde drukket alkohol i løpet av kvelden og forklarte at han var beruset da hendelsen fant sted. Etter å ha spiste kebab og drukket brus på XX plass (i Oslo, red. anm.), fikk tiltalte det for seg at han skulle kaste den nesten tomme brusflasken foran en bil som kom kjørende. Det gjorde han.

Det var NN (taxisjåføren, red. anm.) som kom kjørende i taxien sin. NN bråstoppet foran flasken og sveivet ned ruten og spurte «hvorfor gjorde du det». Tiltalte forklarte at han svarte «fordi du er stygg». Deretter forklarte tiltalte at han spyttet inn i bilen til fornærmede. Fornærmede kastet da bankterminalen mot tiltalte slik at den ble hengende ut av passasjervinduet i ledningen. Tiltalte tok da bankterminalen opp og la den inn på passasjersetet. Situasjonen var nå opphetet.»

Taxisjåføren mente at spyttingen var rettet mot ham og forklarte i retten at han ble truffet i kinnet i ansiktet.

Det kommer også frem i dommen at taxisjåføren gikk ut av bilen før det oppstod en ordveksling som endte i et basketak. Taxisjåføren gikk da i bakken.

Ifølge dommen klarte medieprofilens kjæreste å skille ham fra taxisjåføren og prøvde å få ham med hjem. Men taxisjåføren skal ha ropt noe som gjorde at de på nytt barket sammen. Medieprofilen la taxisjåføren i bakken, men ble skilt fra hverandre av en annen person som kom til stedet.

Stjerneadvokaten Svein Holden representerer medieprofilen. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

- Anker ikke

Dette vitnet forklarte i retten at det var medieprofilen som var den mest aggressive, men han skal ikke ha sett at det ble utøvet annen vold.

– For min klient er det viktig at aktor endret tiltalen til det som faktisk skjedde. Han slo eller sparket aldri. Han beklager sterkt at han spyttet mot fornærmede og dyttet ham i brystet. Dommen blir ikke anket, sier stjerneadvokat Svein Holden, som representerer medieprofilen, til Nettavisen.

I dommen går det frem at retten mener volden fra medieprofilen var uprovosert og under påvirkning av rus. Retten mener også det er alvorlig, og skjerpende omstendigheter, at volden skjedde i det offentlige rom mot en taxisjåfør som var på jobb.

Volden skal ifølge politiet ha skjedd i midten av september i fjor høst klokken 03.55 ute på gaten. Grunnet lang saksbehandlingstid og at medieprofilen erkjente det han ble dømt for fikk han strafferabatt fra 20 dagers betinget fengselsdom til 14 dagers betinget.

Den tiltalte mannen har vært et kjent navn i mediebransjen i en årrekke. Han er programleder og har ledet en rekke populære programmer og show.

Mannen i 30-årene har flere ganger vunnet prestisjetunge priser innen sin kategori i mediebransjen, også nylig.

I sosiale medier er det lagt ut festbilder fra samme kveld som voldsepisoden skal ha skjedd.