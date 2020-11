Medier: Amazon mener Greta Thunberg truer selskapet: - Vi er beæret

- Dere trenger virkelig å revurdere prioriteringene dere, sier den unge miljøaktivisten.

Amazon-sjef Jeff Bezos har lovet å gjøre Amazon klimanøytralt innen 2040, og i år kom nyheten om at de donerer 10 milliarder dollar til arbeid med klimaendringene. Samtidig skal interne dokumenter viser at at selskapet peker ut klimagrupper som trusler mot bedriften.

Det er Vice som skal ha fått tilgang på en rekke lekkede interne Amazon-dokumenter. I disse dokumentene skal det blant annet ha kommet frem at Amazon, som eies av verdens rikeste mann, Bezos, overvåker grupper med klimaforkjempere på sosiale medier, og kaller dem potensielle trusler mot forretningene.

Dette skal gjelde både Greenpeace, Extinction Rebellion og Greta Thunbergs «Fridays for Future».

Gretha Thunberg har selv kommentert saken på Twitter.

- Vi er alle beæret over dette, skriver hun.

- Men med all rettferdighet, Amazon, hvis du ser på skolebarn som kjemper for retten til en trygg fremtid som en trussel mot deres forretninger, så må dere virkelig revurdere prioriteringene deres.

Ifølge Vice skal det i rapporter fra 2019, blant annet påpekes at «Fridays for Future» har stadig mer innflytelse på unge og studenter. Vice viser til at flere Amazon-ansatte i 2019 ble inspirert av Thunberg til å streike mot Amazons klimapolitikk. Greenpeace har tidligere kritisert Amazon for deres samarbeid med olje- og gass-selskaper.

Ifølge Vice er hensikten med dokumentene å fremheve potensielle risiko som kan påvirke selskapets virksomhet.

- Som de fleste selskap, har vi et team av analytikere som hjelper til med å forberede oss på ting som vær, strømbrudd og store fellessamlinger som konserter eller demonstrasjoner som kan forstyrre trafikken eller påvirke sikkerheten og tryggheten til bygningene våre og menneskene som jobber i dem, skal en talsperson for Amazon, Lisa Levandowski, ha sagt til Vice.

Det å sørge for sikkerheten, sier hun, inkluderer et internt etterforskningsteam, som arbeider etter lokale lover.

- Alle forsøk på å gjøre en sensasjon ut av disse aktivitetene eller å insinuere at vi gjør noe uvanlig eller feil er uansvarlig og ukorrekt, sier Lisa Levandowski til Vice.

