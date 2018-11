Medier: Jemtlands ektemann ba kameraten skjule lik

Både TV 2 og Dagbladet melder at ektemannen til Janne Jemtland ba en kompis om hjelp til å «skjule en død kropp» bare timer etter at han skal ha skutt kona.

Mandag starter rettsaken mot den 47 år gamle mannen, som er tiltalt for å ha skutt kona Janne Jemtland i hodet med en pistol, natt til 29. desember i fjor. Ifølge Dagbladet og TV 2s opplysninger ble ektemannens kamerat kontaktet av 47-åringen noen timer senere, med forespørsel om hjelp til å bli kvitt en død kropp.

– Jeg har ingen kommentar til disse opplysningene. Han vil forklare seg om dette under rettssaken, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen til TV-kanalen.

Dagbladet har de samme opplysningene, og avisa oppgir at tiltalte tilbød vennen en stor pengesum for å oppdraget med å skjule et lik. Ifølge Dagbladet ble det ikke noe av hjelpen. I stedet skal ektemannen selv ha besørget jobben med å pakke inn kona, kjøre henne bort og senke henne i Glomma i Våler kommune med batterier festet til kroppen, rundt åtte mil unna.

Ifølge tiltalen som ble tatt ut 1. oktober, var Jemtland ikke død, men bevisstløs og livstruende skadd da hun ble senket i elven. Hun døde av drukning.

Den drapstiltalte ektemannen vil nekte straffskyld når rettssaken mot ham starter i Hedmarken tingrett mandag.

– Han ser fram til å møte i retten og få belyst sin side av saken, sier hans forsvarer, advokat Ida Andenæs, til NTB.

