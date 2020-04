Medier: Regjeringens iskantløsning er klar

Regjeringen har bestemt seg for at iskanten skal gå der det er 15 prosent sjanse for sjøis i april, sier kilder til TV 2 og Dagens Næringsliv.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Både DN og TV 2 erfarer at regjeringen har bestemt seg for å flytte den omstridte iskanten sørover i den nye forvaltningsplanen for Barentshavet som legges fram fredag. Vedtaket om 15 prosent innebærer et kompromiss mellom det faglige rådet fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet, som har anbefalt at grensa settes til 0,5 prosent, mens Oljedirektoratet har anbefalt å beholde dagens grense på 30 prosent, som i praksis ville innebære å flytte grensa lenger nord. Vedtaket vil påvirke konsesjoner som allerede er gitt. Men konsesjonene som er gitt nord for 15-prosentstreken, skal fortsatt være gyldige, skriver TV 2. Ifølge DN blir det ingen åpning av Barentshavet nord. Etter det DN erfarer, blir det ikke varig vern i området, men det skal ikke igangsettes ny oljevirksomhet i denne delen av Barentshavet. (©NTB)

Reklame Dette er det alle skal ha til hagen