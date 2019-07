Medier: Tre pågrepet etter mistanke om terrorplaner i Sydney

Tre personer i 20-årene er pågrepet i kontraterror-aksjoner flere steder vest i Sydney tirsdag, ifølge australske medier.

New South Wales-politiets avdeling for terrorbekjempelse (JCTT) bekrefter at de har gjennomført aksjoner.

– Det er ingen umiddelbar trussel mot lokalsamfunnet som følge av disse aktivitetene, sier JCTT i en uttalelse. Avdelingen gir ingen flere detaljer om aksjonene.

Det regnes med at de bli siktet for å ha planlagt terrorangrep, og for tilknytning til IS, ifølge Nine News. De skal være 20, 23 og 30 år gamle.

