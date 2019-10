Medier: Utvekslingsavtale skal være på plass for Frode Berg

LItauiske medier melder at det er klart en utvekslingsavtale for Frode Berg mellom Litauen og Russland.

Nyhetsnettstedet BNS skriver at det skal være enighet om en avtale der Litauen skal tilbakelevere russere dømt i landet mot blant annet en norsk statsborger dømt i Russland.

Nettstedet viser til kilder i litauisk sikkerhetstjeneste.

- Mye tyder på at det stemmer

Navnet til Frode Berg blir ikke nevnt, men han er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland. Frode Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes sier til NRK at mye tyder på at det som blir meldt er riktig.

- Hvis dette er riktig, er det gode nyheter. Det er mye tyder på at dette stemmer, sier han.

UD vil ikke kommentere opplysningene.

- Norske myndigheter ønsker få Frode Berg hjem. Vi håndterer saken på den måten som vi mener er best for å ivareta hans interesser. Utover det kommenter vi ikke saken, sier underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Dømt for spionasje

Berg er dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

NRK meldte i august at UD er i forhandlinger med Russland om å få Berg hjem og har informert hans nærmeste familie om dette.

Muligheten for en utvekslingsavtale har vært antydet, men et problem har vært hvem den i så fall skal omfatte. Tass og den litauiske nyhetstjenesten BNS melder ifølge flere norske medier at avtalen som nå skal være inngått, gjelder Berg og en fange i Litauen.