Medlemmer av USAs koalisjon drept i Syria

To personer, som tilhører den USA-ledede koalisjonen i Syria, er blitt drept i et angrep ved en vei i landet, ifølge det amerikanske militæret.

I tillegg skal fem personer ha blitt såret i angrepet torsdag kveld hvor en provisorisk bombe ble utløst.

Det amerikanske militæret opplyser ikke hvor i Syria angrepet skjedde, eller hvilke land de drepte og sårede kommer fra.

Nyhetsbyrået AP har imidlertid fått opplyst at en bombe eksploderte sent torsdag kveld i byen Manbij, hvor en arabisk-kurdisk USA-støttet gruppe er utplassert. Lederen for gruppen sier eksplosjonen skjedde nær deres hovedkvarter.

Norge er et av mange land som deltar i koalisjonen, men det er kun et lite antall norske soldater i Syria og Irak.

