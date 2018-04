Medlemmer sier ja til meklingsresultat – storstreik avverget

Et solid flertall av LO og YS' medlemmer i privat sektor sier ja til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed er storstreiken avverget.

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO–NHO-området, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

76,61 prosent av dem som stemte i uravstemningen, stemte ja, mens 21 prosent stemte nei. I underkant av 54 prosent av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen.

Også i YS ble det et klart flertall for resultatet i uravstemningen.

Dersom det hadde blitt nei, ville det blitt storstreik. LO og YS hadde varslet plassfratredelse for til sammen 35.000 ansatte i en rekke bransjer. En streik ville blant annet ramme busstransporten i de store byene hardt. Potensielt kunne opptil 200.000 ansatte gå ut i streik ved en konflikt.

Partene i privat sektor kom til enighet 8. april etter 15 timers mekling på overtid. De ble enig om en lønnsramme på 2,8 prosent, å tette hull i AFP-ordningen, et slitertillegg for dem som må gå av tidlig og nye regler knyttet til reise, kost og losji for ansatte som sendes på oppdrag.

LO og YS' krav om endringer i dagens tjenestepensjon, som opptjening fra første krone, uansett stillingsbrøk og fra 13 års alder, ble imidlertid avvist.

