Mega-bøter for plastposer har vært en «stor suksess»

Myndighetene i Kenya omtaler forbudet som en suksess - to år etter at det ble innført.

I august er det nøyaktig to år siden Kenya innførte et strengt forbud mot bæreposer av plast. Det kenyanske miljødirektoratet NEMA opplyser til Nettavisen at forbudet har vært en suksess.

- Det har vært en stor suksess for miljøet, sier kommunikasjonssjef i NEMA, Evans Nyabuto, til Nettavisen.

Myndighetene hevder 80 prosent av befolkningen i Kenya har sluttet å bruke plastbæreposer.

- Det er fortsatt noen som får disse posene fra det svarte markedet, og de smugles inn fra nabolandene. Men politiet har jevnlige kontroller og inspeksjoner, sier Nyabuto.

FNs miljøprogram (UNEP) estimerte at butikker og supermarkeder hvert år delte ut 100 millioner plastbæreposer i Kenya før forbudet ble innført. Miljøkonsekvensene av bæreposene var enorme, og ikke minst svært synlig.

Plastposene, som ikke brytes ned i naturen, forsøplet miljøet og tettet igjen dreneringssystemene - noe som førte til store oversvømmelser i regnsesongen.

En NEMA-undersøkelse viste at 50 prosent av kveget som beitet i nærheten av urbane områder utenfor Nairobi, hadde magesekken fylt med plast fra bæreposer.

- Plastbæreposer er skadelig for kveg. Det lå plastposer strødd på bakken, som dyrene spiste og svelget. Det ble påvist plastposer i magesekken hos halvparten av dyrene. Mikroplast har også blandet seg med luften som dyr pustet inn, sier Nyabuto.

- Færre malariamygg

Nyabuto påstår også at plastposeforbudet har ført til færre malariamygg.

- Plastposeforsøpling og blokkerte dreneringssystemer, som førte til oversvømmelser, skapte svært gunstige forhold for malariamygg til å legge egg. Nå som plastposene er borte og dreneringssystemene ikke lenger er tette, er det vanskeligere for malariamyggen å finne yngleplasser hvor de kan formere seg, sier Nyabuto.

Plastpose-forbudet gjelder for produksjon, salg, import, distribusjon og bruk av plastbæreposer. I Kenya brukes det langt kraftigere pisk enn plastposeavgiften som det ble stor ståhei av her til lands.

Nyabuto sier at produksjon, import eller salg av plastbæreposer kan føre til bøter på inntil fire millioner kenyanske shilling (350.000 kroner) eller fengselsstraff på inntil fire år, mens bruk av plastposer kan føre til bøter på 50.000 kenyanske shilling (4.300 kroner) eller ett års fengsel.

NEMA opplyser at det er gjort framskritt i håndhevingen av forbudet i Kenya, noe som har ført til 500 arrestasjoner de siste to årene.

300 mennesker er blitt ilagt bøter på mellom 50.000 og 150.000 kenyanske shilling, som utgjør mellom 4.300 og 13.000 kroner. Enkelte har også blitt idømt fengselsstraffer.

Butikkene i Kenya har erstattet plastposene med tøy-poser. Foto: Sayyid Abdul Azim (AP)

Advarer nordmenn

Utenriksdepartementet (UD) advarer nordmenn som skal reise til Kenya mot å ta med seg plastposer.

«I september 2017 ble bruk av plastposer forbudt i Kenya. Unngå å ha plastposer i bagasjen ved ankomst til landet», lyder budskapet i UDs reiseinformasjon om Kenya.

Nyabuto opplyser til Nettavisen at forbudet også gjelder for turister.

- Det er ekstremt ulovlig, men man får beskjed om dette på flyplassen og må kvitte seg med eventuelle plastposer der. Det finnes noen unntak for regelen, som for eksempel medisiner som er innpakket i plastposer eller visse typer mat som krever en spesiell hygienisk håndtering. Men alle poser som tas inn i landet, må tas med ut igjen, sier han.

Kommunikasjonssjef i NEMA, Evans Nyabuto. Foto: Evans Nyabuto (Twitter)

Baksiden av medaljen

Fagforeningen Kenya Association of Manufacturers hevder plastforbudet har ført til tap av arbeidsplasser, investeringer og markeder i Kenya, ettersom enkelte aktører har lagt ned produksjonen eller flyttet den utenlands.

- Hensikten med forbudet var ikke å skade næringslivet, men det var ment som et tiltak for å bedre miljøet for alle mennesker. Forbudet må overholdes av alle, både statsborgere og andre statsborgere som besøker Kenya. Det er et individuelt ansvar å bevare miljøet, sier Nyabuto.

Bæreposeforbudet banet vei for nye pose-alternativer, som for eksempel poser laget av polypropen.

Polypropen er mer gjenbruksvennlig enn poser laget av materialet polyeten, som ble brukt til å framstille de forbudte bæreposene. Polyeten er den plasten det produseres mest av i verden.

NEMA fant etter hvert ut at de nye posene som er framstilt av materialet polypropen, også er miljøskadelige. Det viser seg nemlig at produsentene har økt mengden av polypropen såpass i de nye posene at de ikke lenger kan gjenbrukes.

Regjeringen innførte dermed et midlertidig forbud mot bæreposer framstilt av polypropen i mars i år, inntil de kunne avklare et lovverk som regulerte polypropen-mengden i bæreposer.

Men loven ble reservert da produsenter og forhandlere utfordret forbudet. Dermed er det per dags dato lovlig å benytte polypropen.

- Plastposene borte fra trærne

Verdens naturfond (WWF) sier tiltaket har ført til store endringer, i hvert fall tilsynelatende.

- Før så kunne man se plastposer hengende fast i tærne akkurat som blomster, når man kjørte fra Nairobi til Masai Mara. Dette ser vi ikke lenger, sier Nancy Githaigav ved WWFs Kenya-kontor til BBC.

Malawi, Tanzania, Rwanda og Marokko er andre afrikanske land som har innført forbud mot plastbæreposer. Pakistan skal også forby bruken av plastposer.

Ifølge en FN-undersøkelse fra 2017, var det den gang totalt 127 land som hadde innført avgifter eller forbud for plastposer.