Melania-drama: - La henne være i fred

CNN-artikkel fikk Melania Trump til å rase.

NEW YORK (Nettavisen): - Melania Trump har koblet seg av ektemannens andre riksrettssak og er bitter over omtalen til Jill Biden.

Slik starter en CNN-artikkel som de siste dagene har fått bred omtale i USA.

«Bitter og kjølig» overfor Donald Trump

Artikkelen, som er signert CNNs korrespondent i Det hvite hus, Kate Bennet, tar for seg livet til Melania Trump etter at hun og ektemannen forlot Det hvite hus til fordel for deres luksuriøse hjem Mar-a-Lago i Florida.

- Hun går på spa, spiser lunsj, går på spa (igjen) og spiser middag med Donald på terrassen. Skyll og gjenta. Hver eneste dag, heter det i CNN-artikkelen, der Kate Bennet siterer en person som er kjent med timeplanen til Melania Trump.

CNN skriver også at Melania skal ha vært «bitter og kjølig» overfor sin ektemann i kjølvannet av stormingen i Washington 6. januar i år, og at hun gir ham skylden for at imaget hennes har lidd under dette.

Melania slo tilbake på Twitter

CNN-artikkelen, som ble publisert på fredag i forrige uke, har irritert Melania så kraftig at hun i helgen gikk ut på Twitter og slo tilbake mot innholdet i den.

- Mrs.Trump er ikke lenger førstedame. Hun er privat borger, mor og kone. Kildene i denne artikkelen er ikke tilknyttet henne, og har heller ikke innsikt i tankene eller det daglige livet hennes. CNNs FLOTUS-korrespondent som velger å publisere falsk sladder illustrerer medias usunne besettelse, skriver Melania på Twitter gjennom sin nyopprettede konto «Office of Melania Trump».

- La henne være i fred

En av dem som trer støttende til for Melania Trump, er den amerikanske politikeren og aktivisten Amy Kremer.

- Hvorfor er det nødvendig å skrive en drittpakke på Melania Trump etter at hun har forlatt Det hvite hus og bare prøver å leve livet sitt privat, @KateBennett_DC? Vær så snill, ha litt verdighet og la henne være i fred, skriver Amy Kremer.

- Bor i forskjellige etasjer

CNN-reporteren Kate Bennett skrev også en bok i 2019 om Melania Trump, som heter «Free, Melania: The Unauthorized Biography». I den boksen skrev hun blant annet at Donald Trump og Melania bor i forskjellige etasjer i Det hvite hus.

For en måned siden skrev hun også en større sak for CNN om Melania, der hun hevder at Melania Trump er mer på linje med sin ektemann Donald Trump enn de fleste ville anta.

