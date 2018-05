USAs førstedame Melania Trump er innlagt på sykehus der hun har gjennomgått en nyreoperasjon, opplyser Det hvite hus.

Hun ble operert mandag for en godartet nyretilstand, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, som legger til at operasjonen var vellykket og at den forløp uten komplikasjoner.

Melania Trump blir værende på sykehuset i om lag en uke.

Ifølge anonyme kilder skal president Donald Trump besøke sin ektefelle på sykehuset senere på mandagen.

