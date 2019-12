Melania Trump raser mot vitne i Trump-høringen: - Du burde skamme deg!

Melania Trump er rasende på en kvinnelig professor som vitnet under høringen mot president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Fire jusprofessorer var onsdag innkalt som vitner i justiskomiteens riksrettsgranskning av Donald Trump. Tre av dem mener Trump må stilles for riksrett.

En av professorene som vitnet under høringen, Pamela Karlan fra Stanford University, var blant dem som mener Trumps atferd versus Ukraina kan defineres som så alvorlig at den bør lede til riksrettssak mot presidenten.

Men det som har fått Melania Trump til å rase, er at professoren dro frem sønnen førstedamen har sammen med president Donald Trump, Barron Trump.

- I grunnloven står det at man ikke kan gi noen adelige titler, så mens presidenten kan gi sin sønn navnet Barron, så kan han ikke gjøre ham til en baron, sa Karlan under høringen.

Her er presidentparet sammen med sønnen Barron Trump på et bilde fra slutten av november i år. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Denne uttalelsen fikk det til å koke over hos førstedamen, som gikk ut på Twitter for å slå tilbake.

- Et mindreårig barn fortjener et privatliv og burde blitt holdt ute av politikken. Pamela Karlan, du burde skamme deg over ditt aggressive og svært partiske offentlige frieri, og at du bruker et barn til å gjøre det, skriver Melania Trump på Twitter.

Beklaget uttalelsen

I løpet av høringen onsdag, ble Karlan konfrontert med førstedamens Twitter-melding, noe som gjorde at professoren til slutt gikk ut og beklaget uttalelsen.

- Jeg ønsker å beklage for det jeg sa tidligere om presidenten sønn, det var ikke riktig av meg. Jeg skulle også ønske at president sa unnskyld for de tingene han har gjort galt, men jeg angrer på at jeg sa dette, uttalte Karlan, ifølge CNN.

Professor Pamela Karlan gikk senere ut og beklaget uttalelsen. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

– Dere liker bare ikke fyren

Onsdagens seanse bar sterkt preg av den store splittelsen mellom Demokratene og Republikanerne. Mens Demokratene mener Trump må fjernes som president på grunn av maktmisbruk, argumenterer Republikanerne for at prosessen både er grunnløs og urettferdig mot Trump.

Republikanerne brukte onsdagens høring til igjen å protestere mot at Demokratene har iverksatt en riksrettsgranskning. De mener det hele er et forsøk på å oppheve Trumps valgseier i 2016.

– Dere liker bare ikke fyren, sa republikaneren Doug Collins og kalte granskningen for en skam, slik Trump også har gjort.

En kvinnelig professor fikk Melania Trump til å rase på Twitter, etter at professoren dro frem sønnen hun har sammen med president Donald Trump, Barron Trump. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Fra diplomater til jurister

Riksrettsgranskningen av Trump foregår i Representantenes hus, der Demokratene har flertall. Høringene startet i etterretningskomiteen og fortsetter nå i justiskomiteen.

Det er justiskomiteen som skal avgjøre hvordan en eventuell riksrettstiltale skal utformes, mens en eventuell riksrettssak skal foregå i Senatet, der Trumps eget parti, Republikanerne, har flertall.

Ber om forslag til tiltale

Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, ba på torsdag om at det utarbeides et forslag til tiltale i riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump.

– Det som står på spill, er demokratiet vårt, sier Pelosi.

Hun har nå bedt om at det blir utarbeidet et forslag til tiltale i riksrettsprosessen. Det betyr at det kan ligge an til avstemning om riksrett allerede før jul.

– Presidenten gir oss ikke noe annet valg enn å gripe inn når han nok en gang forsøker å korrumpere valget for egen vinnings skyld, forklarer Pelosi.

Press på Ukrainas president

Ifølge henne er sakens faktum ubestridt.

– Presidenten misbrukte sin makt for sin egen personlige politiske vinnings skyld, på bekostning av vår nasjonale sikkerhet, ved å holde tilbake militær bistand og et viktig møte i det ovale kontor i bytte mot en kunngjøring om en etterforskning mot hans politiske rival, oppsummerer hun.

Les også: Signaliserer tiltale mot Trump: - Det har klikket for dem

Trump: - Det har klikket for dem

Trump er på torsdag ute og kommenterer riksrettsprosessen.

- Det har klikket for dem, skriver han om demokratene.

- De har ikke ikke noe grunnlag for å stille meg for riksrett, og de nedverdiger vårt land. Men ingenting betyr noe for dem, fordi det har klikket for dem. Derfor sier jeg hvis dere skalt stille meg for riksrett, så gjør det nå, raskt, så vi kan ha en rettferdig rettssak i Sentatet, slik at landet vårt kan komme tilbake i gang igjen. Vi vil da få Schiff, Bidens og Pelosi og flere til å vitne, og vil da avsløre, for første gang, hvor korrupt vårt system virkelig er. Jeg ble valgt for å «Clean the Swamp», og det er det jeg skal gjøre, skriver presidenten på Twitter.