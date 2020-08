Melania Trump sier ektemannen er USAs beste håp for framtiden

Presidentens kone Melania Trump, som var hovedtaler på dag to av Republikanernes landsmøte, sier Donald Trump er USAs håp for framtiden.

I en tale som ble holdt i Rosehagen utenfor Det hvite hus, henvendte Melania Trump seg blant annet til amerikanske familier i forsøket på å sikre en ny presidentperiode for Donald Trump.

– I min mann har du en president som ikke slutter å kjempe for deg og din familie, sa førstedamen som selv er immigrant.

Melania Trumps viktige landsmøtetale ble avholdt en snau uke før det kommer en ny sladrebok om førstedamen.

Boken « Melania and Me» er forfattet av Stephanie Winston Wolkoff, som er en tidligere venninne og rådgiver av førstedamen. Ifølge ubekreftede og uverifiserte meldinger, som er brakt på banen av journalist Yashar Ali i et nyhetsbrev, skal forfatteren Wolkoff angivelig ha gjort et lydopptak av førstedamen.

Den pågående koronapandemien ble også et naturlig tema i talen. Der andre landsmøtetalere har omtalt innsatsen mot koronapandemien i USA som en suksess, erkjente Melania Trump smerten de mange pårørende og berørte lever med.

– Den usynlige fienden covid-19 har feiet over vårt vakre land og påvirket oss alle. Mine tanker går til alle dem som har mistet sine nærmeste, sa hun.

Mer enn 180.000 amerikanere har dødd som følge av koronaviruset og nærmere 6 millioner er smittet, ifølge oversikten til Worldometers.

Presidentens kone Melania Trump, som var hovedtaler på dag to av Republikanernes landsmøte, sier Donald Trump er USAs håp for framtiden. Foto: Evan Vucci (AP)

Lovet hjelp

Førstedamen lovet likevel at hjelpen ikke var langt unna takket være en fast bestemt president.

– Min manns administrasjon gir seg ikke før det er en effektiv behandling eller vaksine som er tilgjengelig for alle, sa hun til en liten gruppe tilhørere i Rosehagen, blant dem hennes foreldre, presidenten selv, visepresident Mike Pence og hans kone Karen.

– Jeg vet at mange er urolige og føler seg hjelpeløse. Donald gir seg ikke før han har gjort det han kan for å ta vare på alle som er rammet av denne forferdelige pandemien, sa hun videre.

Hovedtaler

Melania Trump giftet seg med Donald Trump etter å ha flyttet fra Slovenia til USA for å jobbe som modell. Førstedamen taler sjelden lenge og har ikke vært like framtredende i mediene som sine forgjengere. Hun ble likevel tildelt hovedtalen på andre dag av Republikanernes landsmøte som var viet USA som mulighetenes land.

Ett av målene med talen var å mykne opp inntrykket folk har av Trumps harde linje i innvandringspolitikken. Og presidenten selv spilte en sentral rolle også på andre dag av det nedskalerte og digitale landsmøtet. Trump brukte sendetiden til å benåde en tidligere bankraner og overvar en seremoni for nye statsborgere.

(©NTB)