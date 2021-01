Melania Trump-topp trekker seg i protest

Førstedame Melania Trumps stabssjef trekker seg i protest etter Washington-opprøret.

Førstedame Melania Trumps stabssjef Stephanie Grisham trekker seg i protest etter onsdagens opprør i Washington, melder CNN. Hun regnes som en svært lojal Trump-medarbeider.

Grisham har vært med på Trump-laget helt siden begynnelsen, og var presserådgiver for Donald Trump da han var presidentkandidat i 2015.

Hun ble deretter pressesekretær under Sean Spicer, før hun i 2017 begynte å jobbe for Melania Trump. Der ble hun raskt en av Melania Trumps viktigste ansatte, skriver CNN.

- Ulovlig og uakseptabelt

Flere som tidligere har stått bak Trump, går nå åpent ut mot presidenten.

Kongressmedlemmet Cathy McMorris Rodgers vil ikke lenger utfordre valgresultatet, slik hun opprinnelig hadde planer om, etter onsdagens opptøyer.

Opptøyene og beleiringen av kongressbygningen i Washington har ført til at republikaneren ikke lenger vil stemme imot når Kongressen til slutt fullfører arbeidet med å sertifisere Joe Bidens valgseier.

– Det vi har sett her i dag er ulovlig og uakseptabelt. Jeg har bestemt meg for at jeg vil støtte valgdelegatenes stemme, og jeg oppfordrer president Donald Trump til å fordømme dette og få en slutt på galskapen, skriver hun på Facebook.

Topprepublikaner: – Trumps håndtering kan ikke tolereres

Liz Cheney, som er en av republikanernes ledere i Kongressen, sier president Donald Trumps håndtering av onsdagens opprør ikke kan tolereres.

– Det må stilles alvorlige spørsmål ved presidentens involvering og ansvar for hva som skjedde her i kveld. Det kan ikke tolereres, sier Cheney i et telefonintervju med Fox News.

Hun er republikanernes nummer tre i Kongressen og var blant dem som måtte evakueres da sinte Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen og beleiret den.

– Vi har en fantastisk historie om fredelig maktoverføring. Det er noe vi tar for gitt, men som Ronald Reagan kalte mirakuløst. Jeg tror vi har sett i dag hvor skjørt og sårbart det er, sier Cheney.

