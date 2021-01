Det er ingen populær førstedame som forlater Det hvit hus på onsdag.

NEW YORK: USAs førstedame Melania Trump scorer historisk lavt på ny måling, melder CNN. Se video av Melania Trumps avskjedstale her:

- Utrolig høyt

Ifølge den siste målingen fra CNN/SSRS er det bare 42 prosent av de spurte som sier de liker henne mens 47 prosent sier de ikke liker Melania Trump.

- De 47 prosentene er den høyeste ugunstige vurderingen vi noensinne har registrert for Melania Trump. Det er også utrolig høyt ut fra et historisk perspektiv, skriver CNN.

CNN gjør også et poeng av at førstedamer tradisjonelt sett er beundret, at de er kontroversielle og at det er vanskelig å være upopulær.

Før Melania Trump ble førstedamen, var gjennomsnitt populariteten blant førstedamer på 71 prosent, mens det motsatte gjennomsnittet lå på 21 prosent.

Obama og Bush topper listen

Helt på topp når det gjelder populariteten til førstedamer, finner vi Laura Bush og Michelle Obama som begge scoret 69 prosent.

Den eneste andre førstedamen som har vært i nærheten av å score så lavt i populariet som Melania, var Hillary Clinton. I en måling fra 2001 fortalte 52 prosent at de likte Hillary Clinton, mens 39 prosent ikke likte henne.

- Jill Biden har ikke fått guidet tour

Hverken Melania eller president Donald Trump deltar under innsettelsen av Joe Biden på onsdag. De bryter dermed en lang tradisjon, bare tre ganger tidligere har en sittende president latt være å stille opp på innsettelsen av en ny president.

De bryter også en annen tradisjon nemlig å invitere det nye presidentparet inn på en omvisning i Det hvite hus før de tar over. Tradisjonelt sett tar den avgående førstedamen med den påtroppende førstedamen på en omvisning i Det hvite hus før innsettelsen. Men kona til Joe Biden, legen Jill Biden, har aldri fått en slik omvisning, melder CNN og New York Times.

- Melania Trump vil ikke vise Jill Biden hvor hun lagrer sitt dekor i Det hvite hus, skriver Elle, som også omtaler bruddet på tradisjon i Det hvite hus.

- Hun burde invitert Jill Biden

- Fru. Trump burde ha invitert Dr. Biden inn til den tradisjonelle kaffen, sier Capricia Marshall, tidligere sekretær i Det hvite hus i Clinton-administrasjonen, til The New York Times.

- Vanligvis ville hun stilt forberedt med spørsmål, hun vil fått møte med og snakke med kokken, heltids personalet og fått en mulighet for dem til å bryte isen. Det er høflighet, men logistisk sett er det utrolig nyttig. Det fant aldri sted, sier Capricia Marshall.

Drar til Florida på onsdag

Melania og Donald Trump skal etter planen forlate Det hvite hus klokken 08 onsdag morgen, fire timer før innsettelsen.

Donald Trump ønsker å få brukt presidentflyet Air Force One én siste gang før han forlater presidentembetet og flyr ned til feriestedet Mar-a-Lago onsdag.

Joe Biden og hans familie får dermed se Trump forlate Det hvite hus i helikopter for siste gang onsdag morgen, skriver CNN.

Derfra flyr han til luftforsvarsbasen Andrews, der presidentflyet Air Force One venter ham. Trump ønsker også at militæret skal være til stede, med pomp og prakt verdig et statsbesøk, samt hans egne tilhengere, skriver NTB.

Derfra skal Trump til Palm Beach i Florida, der hans eget feriested, Mar-a-Lago ligger. Etter planen skal Trump være framme før klokka 18 onsdag norsk tid, når Joe Biden blir innsatt som USAs 46. president.

