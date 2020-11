Melby ikke involvert i Født Fri-avgjørelsen

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby var ikke involvert i avgjørelsen om å stoppe årets tilskudd til Født Fri. Det gjorde IMDi og direktør Libe Rieber-Mohn på egen hånd.

Dette kommer fram av Kunnskapsdepartementets svar på de tre spørsmålene fra Nettavisens Erik Stephansen i går mandag:

Her svarer Melby at departementet første gang ble orientert av IMDi 12. august om at de hadde mottatt varsel om Født Fri som ga grunnlag for å sette i gang en granskning av stiftelsen.

- Det er vanlig at direktorater informerer departementet når de har saker som de antar vil vekke oppmerksomhet, skriver kommunikasjonsavdelingen på vegne av Melby.

På spørsmålet om kunnskapsministeren var delaktig i håndteringen av saken og/eller avgjørelsen om å stoppe årets utbetalinger til Født Fri, svarer Melby:

- Nei. Det er IMDi som tilskuddsforvalter som har håndtert tilskuddsmidlene til Født Fri for 2020 og avgjorde selv å stoppe tilskuddet.

På spørsmålet om kunnskapsministeren eller andre i politisk ledelse er kjent med personlige relasjoner/vennskap mellom saksbehandlere/ledelse i IMDi og noen av varslerne eller andre organisasjoner på innvandrings- og integreringsfeltet, svarer hun kort:

- Nei.

