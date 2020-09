Melder seg ut av Ap etter 42 år: – Dette har vært som å blåse mot vindmøller

Arbeiderparti-medlem Torbjørn Trondsen (71) sier han ikke kan være medlem av et parti hvor hvor «... det pågår en kontinuerlig gjørmebryting innad ...».

Etter 42 år i Arbeiderpartiet, har Torbjørn Trondsen (71) meldt seg ut. Han mener at partiet har utviklet seg til å bli noe annet under Jonas Gahr Støre.

– Opprinnelig var dette et parti for den breie bevegelsen av fiskere, arbeidere og bønder. I dag er partiet i økende grad blitt en karrierevei, der AUF har fått stadig mer og mer dominerende rolle. Alt handler om kamp om posisjoner og roller, sier han til Nordlys.

Les også: Støre: - Vi blir aldri ferdig med varslersaker

- Gjørmebryting

Trondsen sier til avisen at han har forsøkt å få Arbeiderpartiet til igjen å fokusere på kyst- og fiskeripolitikk, saker som tradisjonelt har vært viktige for store velgergrupper. Han mener at det er rederiene og oppdrettsnæringen som har fått lov til å styre under Støre, og at partilederen har sagt: «Javel, er det slik dere vil ha det.»

Les også: Arild Grande med bekymringsmelding om ukultur i Trøndelag Ap

I en epost til partikontoret skriver han at han ikke kan være medlem av en organisasjon «... hvor det pågår en kontinuerlig gjørmebryting innad uten gjensidig respekt og fellesskap med de velgergruppene som har dannet grunnfjellet i partiet, mens politikkutøvelsen i stor grad er styrt av sterke interessegrupper innad og utenfor partiet tett koblet til ledersjiktet».

- Sekt

Etter helgens møte i Trøndelag Ap, skrev Trondsen på Facebook at «Folkepartiet blir en sekt» og viste til Nordlys-artikkelen fra striden i Trøndelag Ap denne helgen.

Trondsen er ikke den første i Troms som har forlatt Arbeiderpartiet. Søndag skrev Nordlys at tidligere Ap-ordfører Hugo Bjørnstad har meldt seg ut av partiet. Det var på grunn av Giske-saken.