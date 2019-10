Melding om gasseksplosjon ved bensinstasjon

Politiet skriver på Twitter at det er mulig eksplosjonsfare. Meldingen om saken kom noe etter klokka halv ett fredag ettermiddag.

Artikkelen oppdateres!

(Avisa Nordland): Nødetatene på vei til Esso på Tverlandet i forbindelse med ei ulykke under arbeid på en bensintank, opplyser politiet klokken 12.40 fredag.

AN får opplyst at det er flere ambulanser på stedet, og at politiet ankom klokken 12.48.

- Situasjonen er uavklart. Området rundt sperres. Vi ønsker ikke folk inn på området, opplyser politiet.

Ifølge 110 Nordland har det vært en gasseksplosjon i en av tankene.

- Mulig eksplosjonsfare, melder politiet.

