Melding om masseslagsmål blant ungdom i Oslo

Omkring 30 ungdom skal ha vært på stedet da politiet rykket ut etter melding om mulig masseslagsmål.

Saken oppdateres.

Klokken 18.55 skriver politiet på Twitter at de er på Mortensrud etter melding om mulig masseslagsmål mellom flere ungdom. 30 ungdom skal ha vært på stedet når politiets første patrulje ankom.

- Vi har til nå tatt kontroll på 4 ungdommer, men det kommer stadig flere ungdommer til stedet som har en ufin og tidvis aggressiv opptreden overfor politiet, skriver politiet på Twitter.

Til Nettavisen forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli at det ikke var pågående slåsskamp da de ankom stedet, men at flere ungdom skal ha kommet tilbake til stedet, og at det skal ha vært amper stemning mot politiet.

- Det har også vært melding om at det skal ha vært kniver involvert, men vi har ikke funnet noe enda, sier han.

Politiet er fremdeles på stedet når Nettavisen snakker med politiet ved 19.10-tiden.

Ingen skal være skadet.