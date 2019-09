Melding om stort synkehull på Helsfyr i Oslo - alle nødetater på vei

Politiet melder om et synkehull på Helsfyr i Oslo. Det er mulig rasfare inn i et garasjeanlegg.

Saken oppdateres!

Mandag ettermiddag klokka 16.51 fikk politiet meldingen om et mulig synkehull på Helsfyr av brannvesenet.

Alle nødetater er nå på stedet for å finne ut av årsakene. Området i Karoline Kristiansens vei er også sperret av enn så lenge.

I verste fall er det muligheter for rasfare inn i et garasjeanlegg under bakker.

- Vi fikk inn melding om et hull i bakken, omtrent 60 ganger 60 centimeter, utenfor Fyrstikktorget. Under der skal det være et garasjeanlegg, og brannvesenet søker nå etter skade nede der, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli til Nettavisen.

Han forteller videre at situasjonen fortsatt er uavklart, men at politiet har kontaktet gårdeier for eventuelt sette i verk de tiltakene som er nødvendige.

- Det er mulig vi må ha en geolog på stedet. Det trenger ikke være et synkehull, det kan være en konstruksjonsvikt også, bedyrer han.

Klokka 17.22 oppdaterte politiet med at hullet er ca. en meter i diameter og to-tre meter dypt.

- Brannvesenet opplyser at det trolig er en konstruksjonsvikt mellom bygget og garasjeanlegget som er årsaken. Fortsatt usikkert om det vil rase mer. Vi har sperret av for å sikre stedet, skriver politiet på Twitter.