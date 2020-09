Meldinger om 200-300 ungdommer samlet: – Slåssing, skadeverk og amper stemning

Politiet i Oslo har fått melding om 200-300 ungdommer ved Halden brygge på Snarøya. Politiet har bevæpnet seg.

Saken oppdateres

– Vi har relativt godt med politipatruljer på vei ut der nå. Vi er ikke fremme ennå, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen til Nettavisen klokken 21.37.

– Bare de siste ti minuttene har vi fått seks meldinger derfra, legger han til.

– Dere har ikke hørt noe om dette tidligere i kveld?

– Nei, første melding fikk vi nå rett før klokken 21.30, sier Pedersen til Nettavisen.

Meldingene har kommet fra vitner som har observert slåssing, knuste ruter og noen som har slått løs på en bil, sier operasjonslederen.

Smittevern

– Det skal være samlet 200-300 ungdommer på stedet, skriver Oslo politidistrikt på Twitter klokken 21.34 lørdag kveld.

Operasjonslederen mener meldingene tyder på en svært lite gunstig situasjon:

– Hvis meldingene stemmer, og det er samlet nærmere 300 ungdommer der, så er det jo nok et eksempel på at man ikke bryr seg om smittevern, og det er betenkelig. Det er noe vi har fokus på, sier Pedersen til Nettavisen.

Melding om skudd

Klokken 21.51 oppdaterer politiet med følgende Twitter-melding:

– Uoversiktlig situasjon på stedet. Vi mottar melding om at det er skutt mot en bil på stedet. Politiet har bevæpnet seg.

– Fire ungdommer skal ha ringt på en bolig i området for å søke hjelp, og fortalt at de hadde blitt forsøkt ranet. De sa også at det var blitt avfyrt skudd mot en bil i nærheten, sier Pedersen til Dagbladet.

– Uoversiktlig

– En av våre patruljer har snappet opp informasjon om at det har vært en privat fest som har utartet etter at noen har spredt invitasjoner via sosiale medier, sier Pedersen til Budstikka.

Klokken 22.20 melder avisens fotograf på Snarøya at det virker rolig, og det er få ungdommer å se ute i gatene. Men politiet har en annen oppfatning.

– For å si det mildt, er situasjonen uoversiktlig, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til lokalavisen klokken 22.15.