Meldinger om væpnet mann på skole i California

Amerikansk politi har rykket ut til meldinger om en væpnet person på en videregående skole i Palmdale i delstaten California, opplyser politiet.

Politiet rykket i sjutida fredag morgen lokal tid ut til Highland High School, som ligger i Los Angeles County.

Meldingen gikk ut på at en mann med et skytevåpen befant seg inne på skolens område, bekrefter en talsperson for sheriffen i L.A. County.

Talspersonen påpeker at det ikke finnes noen bekreftelse verken på dette eller at det er løsnet skudd.

Ifølge TV-selskapet CBS er imidlertid én person såret, og vedkommende kjørte selv til sykehus, ifølge representanter for myndighetene.

Palmdale ligger nord for Los Angeles i Antelope Valley.

