Melkeku er en veldig god illustrasjon på det norske skatte og avgiftssystemet.

Av Carsten Neraal, Venstre-mann

Staten er rik og mange kommuner er også rike, mens politikere bruker alle muligheter for å inndra skatter og avgifter.

Alle muligheter. Nå er det selvfølgelig bompenger. De bokstavelig talt melker innbyggerne sine.

Skattedebatten har stort sett bare handlet om forskjellene mellom fattige og rike. Dette er en avledning; ved at en vrir fokus bort fra det viktigste poenget - det at alle betaler skatter og avgifter - til det lille poenget om formueskatten. Det store poenget er altså at staten har store inntekter, og staten er veldig rik. Mens vanlige folk kan ha problemer med å få endene til å møtes.

Velger-kjøp og sikring av egne interesser

Politikere gjør ingenting for å spare penger, fordi dette gir ingen nye velgere. Slik kan en nærmest kjøpe seg velgere. Politikerne selv, og politikernes håndlangere, får stadig høyere lønninger. Det beste stedet man kan jobbe nå er utvilsomt i offentlig sektor. Man har mulighet for høy lønn og høy jobbsikkerhet. En får i pose og sekk. Og i den grad statsapparatet er med å påvirke skatter og avgifter, ja så er selvfølgelig de også bare interesserte i høyere skatter og avgifter. De sikrer sine egne interesser.

Alle partier, interesseorganisasjoner, akademia og media lever også direkte eller indirekte av offentlige finanser. Også de vil også ha høye skatter og avgifter. Alle støttede næringer også. Fagforeninger også. Til og med næringslivet får lavere skatter, fordi de har et partnerskap med staten, eller at konkurransen har blitt tøffere.

Alle tjener på den store skatteinngangen, bare ikke de som betaler for gildet. Deg og meg. Lønnsmottakere og forbrukere.

Lojale og trauste betalere

Vi ønsker selvfølgelig ikke høyere skatter og avgifter, men vi er likevel lojale og trauste betalere fordi vi ønsker å betale for helse, skole og for fellesskapet. Men vi vet ikke en gang hva vi betaler i samlede skatter og avgifter. Så smart er dette innrettet. Moms og avgifter er pakket inn, slik at vi ikke skal se hva vi betaler.

Vi har plutselig fått en ny adel, som lever fantastisk godt på alle statens inntekter. I tillegg har staten fått en stor oljeformue som de heller ikke vil dele med innbyggerne.

SSB vil heller ikke lage eksempler som viser hva vi skattebetalere betaler i effektive skatter og avgifter, og alle forstår hvorfor: Det kunne ha skapt oppstyr, slik det nå gjør med bompenger. Slagordet - nok er nok - er egentlig ganske presist.

Det sørgelige er at ingen ivaretar skattebetalernes interesser - ikke fagforeninger, ikke akademia, ikke journalister og i hvert fall ikke politikere eller finansministeren. Samtidig er det mange som lever veldig godt - og det er de samme gruppene som er direkte, eller indirekte finansiert av det offentlige.

Velkommen til det nye klassesamfunnet.