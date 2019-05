Memorial Day: Hærens twittermelding førte til at mange fortalte om vonde opplevelser som følge av tjeneste i forsvaret

Mange veteraner i USA sliter etter å ha tjenestegjort for landet sitt.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mandag er «Memorial Day» i USA. Siste mandag i mai hvert år hedrer landet amerikanere som har mistet livet i tjeneste for USAs forsvar.

I den forbindelse la twitterkontoen til hæren i USA ut en video der soldaten Nathan Spencer beskriver hvordan det å tjenestegjøre gir ham muligheten til å kjempe for noe som er større enn han selv, og at det gjør ham til en bedre mann

I den neste twittermeldingen, spurte hæren: «Hvordan har det å tjenestegjøre påvirket deg?»

Twittermeldingen ble mye delt og det har kommet inn over 10.000 svar. Mens flere av svarene lignet på det Nathan Spencer uttalte, var mange av svarene noe annet enn det hæren antakelig hadde tenkt.

Fæle historier

Mange benyttet nemlig anledningen til å fortelle om hvordan tiden i forsvaret har påvirket dem negativt. Posttraumatisk stresslidelse, mentale og fysiske helseproblemer, selvmordstanker og sorg over tapte familiemedlemmer var blant svarene som kom inn.

- Jeg er en marine-veteran. Jeg var en glad person før jeg tjenestegjorde, nå er jeg ødelagt. Jeg kan ikke engang jobbe i en måned på grunn av angst og depresjon. Jeg er i konstant smerte hver dag, skriver en tidligere soldat, ifølge USA Today.

- Jeg har hatt det samme marerittet nesten hver natt i 15 år, skriver en annen.

Flere forteller om nære som har tatt sitt eget liv etter å ha tjenestegjort i krig.

- Moren min var sykepleier i Vietnam-krigen. Hun har vært en knust person de siste femti årene på grunn av tingene hun så. I desember tok hun selvmord, forteller en pårørende.

Noen beskrev også at de hadde blitt utsatt for overgrep, og at gjerningspersonen ikke hadde blitt straffet for dette.

- Jeg ble utsatt for overgrep av en av mine overordnede. Da jeg rapporterte det, med vitner som bekreftet historien min, fikk det ikke noen konsekvenser for ham. Ingenting. Et år senere stjal han en laptop og ble degradert. Jeg er verdt mindre enn en laptop, skriver en twitterbruker, ifølge New York Times.

Stort problem

Det finnes omtrent 20 millioner veteraner i USA, ifølge krigsveterandepartementet i USA (VA). Mindre enn halvparten av disse mottar støtte eller tjenester fra departementet, skriver USA Today.

Omtrent 30 prosent av Vietnam-veteraner, 12 prosent av veteraner fra Gulfkrigen og mellom 11 og 20 prosent av veteraner fra krigene i Irak og Afghanistan sliter med posttraumatisk stresslidelse, ifølge VA.

Blant veteranene som bruker helsetjenester fra krigsveterandepartementet, har 23 prosent av kvinnene rapportert seksuelle overgrep i forsvaret. VA oppgir det som en av årsakene til posttraumatisk stresslidelse.

MEMORIAL DAY: Amerikanske flagg ved gravstøtter ved Great Lakes National Cemetery. Foto: Paul Sancya (AP/NTB Scanpix)

Det er 1,5 ganger mer sannsynlig at en veteran tar sitt eget liv enn en ikke-veteran, ifølge en VA-studie fra i fjor. Mer enn 6000 veteraner har dødd som følge av selvmord hvert år fra 2008 til 2016, viste undersøkelsen.

- Publikum vil bare ikke høre om dette, sier Brandon Neely (38), ifølge New York Times. Han er en tidligere soldat som beskrev sin posttraumatiske lidelse.

- De hører ikke om disse veteranene som ikke sover, har nattesvette og er irritert. Noen får veldig alvorlig angst og depresjon. Mange av menneskene som har blottlagt sjelen sin i den tråden, har antakelig aldri sagt noe om det offentlig før, fortsetter Neely.

Hæren svarte

Som et svar på alle tilbakemeldingene, uttalte hæren i rekke twittermeldinger at alle historiene var viktige og at de kunne hjelpe andre i lignende situasjoner.

- Hæren er opptatt av helsen, sikkerheten og velværen til soldatene våre. Mens vi denne helgen ved å hylle deres tjeneste hedrer de som har gitt det aller største offeret, er vi også oppmerksom på det faktum at vi må ta vare på de som kom tilbake med arr vi ikke kan se, skrev hæren.

I mars signerte Donald Trump en presidentordre med mål om å koordinere og samkjøre tiltak på tvers av departementer for å dempe krisen blant tidligere soldater.

Målet er å skape en nasjonal plan som mer effektivt kan bidra til færre veteran-selvmord. Tidligere tiltak og milliarder av dollar har ikke hatt noen særlig effekt.