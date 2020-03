Nordmenn har klart å holde kjærligheten høyt i hevd i kriser før. Vi skal klare det igjen!

Av Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo

Kjære venner!

Det er bare en ting som sprer seg fortere enn korona. Det er hat!

Men sterkere enn virus og hat er kjærligheten.

Nordmenn har klart å holde kjærligheten høyt i hevd i kriser før. Vi skal klare det igjen!

Det er lett å forstå at den frykt vi nå alle føler kan vendes til sinne, men før vi angriper hverandre må vi huske at det bare er sammen vi kan overleve.

Bare i felleskap, både nord og syd, er vi et verdifullt samfunn.

Når vi ergrer oss over at vi ikke kan dra på hytta, må vi heller bøye oss i støvet for vårt helsepersonell. De ofrer ikke bare en hyttetur, men sine liv, for å redde oss.

Fra kjøkkenvinduet kan jeg se bussen som går til Ullevål sykehus, som behandler syke fra hele landet. På bussen sitter sykepleiere og leger. Jeg prøver å sende et «slengkyss» og gleder meg til jeg igjen kan gi dem en takknemlig klem.

Hvor mange ganger har vi ikke vært ute og reist og snakket om «hjem kjære hjem»? Nå opplever jeg hjemmet som et «fengsel». Men tenk på de som sitter i et virkelig fengsel i disse dager.

Tanken på de milioner som sitter i flyktningeleire uten vann og helse gjør meg også ydmyk takknemlig for å ha et hjem.

Den frykt vi nå føler gjør oss «lettantennelige». De som kunne blitt vår beste venn, blir nå et hatobjekt hvis de jogger forbi oss. Vi er jo egentlig ikke sånn.

Kommer vi gjennom dette? Svaret er et ubetinget ja, men hvor mange av oss som gjør det avhenger av viljen til solidaritet.

Hjemmeskole er en prøvelse for mange, men vår erfaring, så langt, er at det fungerer og at elevene kanskje kommer styrket ut av en vanskelig situasjon. Barn er utrolig flinke til å tilpasse seg.

Omvendt for de barna som hadde skolen som sitt fristed. Gi varsel til barnevernet om dere vet om barn som nå har et særlig behov for hjelp.

Under «Spanskesyken» i 1918 var det en ekstra sorg at man ikke hadde kontakt med venner og familie.

Kjære besteforeldre og venner! Bruk telefonen ring og Skype. Det betyr mye i disse dager.

En melding eller handlepose til de som minst forventer det er også gull verdt.

Vi «står han av» og helst på en måte vi kan være stolt av når dette er over.

Glad i dere!

Hilsen Fabian

