Mener bompengestasjon foran balkong bør medføre erstatningsansvar

Arne Birger Øystese fikk plutselig en bompengestasjon rett utenfor balkongen sin på Torshov i Oslo. Det reagerer Nils Nordvik i eiendomsmeglerkjeden Nordvik på.

Nordvik synes balkongen ligger fint til, og mener bompengestasjonen blir veldig dominant.

- Det er ikke særlig lekkert med den grønne bøylen som vises både innenfra og utenfra leiligheten, sier han til Nettavisen torsdag.

- Frekt

Han mener at det er veldig frekt av Statens vegvesen å sette opp bompengestasjonen akkurat der.

- Når de er så frekke at de setter den opp foran balkongen, slik som i dette tilfellet, bør det medføre et erstatningsansvar. Det er jo veldig uforutsett at en slik stor grønn bøyle blir satt opp utenfor balkongen din, forklarer han.

Han forklarer at når man skal kjøpe bolig, er det vanlig å se på nabovarsler for å finne ut om det for eksempel skal settes opp bygninger eller være bygningsarbeid like ved boligen. Men eier man allerede en leilighet, og ikke får varsel om at en bompengestasjon skal settes opp utenfor der de bor, er det uheldig.

Ingen flytteplaner

Det er to leiligheter i boligblokken i Marcus Thranes gate 8 på Torshov som er berørt av bompengestasjonen. Da Nettavisen snakket med eieren av den øverste leiligheten, Arne Birger Øystese, onsdag, fortalte han at han ikke har noen flytteplaner med det første - til tross for hans nye «nabo».

- Alle som bor i by må regne med litt forskjellig. Spørsmålet er hvorfor vi ikke fikk vite noe før like før den ble satt opp, og ha mulighet til å påvirke prosessen, sa han.

Se videoen nedenfor for å se hvordan det ser ut utenfor leiligheten til Øystese:

Men den dagen det blir aktuelt å selge, vil han da kunne tape på at bompengestasjonen står like utenfor balkongen? Vi spurte Nils Nordvik.

Vil dette kunne medføre at verdien på boligen synker, tror du?

- Utsikt er viktig for boligkjøpere, spesielt fra balkong, stue, kjøkken og soverom. Min erfaring er at godt utsyn fra disse delene av boligen er svært viktig, det er gjerne noe av det første folk på visning undersøker. Graden av verdiforringelse er vanskelig å si noe om. Men det er klart at hvis boligkjøpere kan finne en tilsvarende bolig like ved - med bedre utsikt, så blir nok den mer attraktiv enn denne, sier han.

- Så det vil ikke kunne bli vanskeligere å få solgt boligen?

- Nei, jeg tror ikke det blir verre å få solgt den. Bompengestasjonen drar ikke opp inntrykket av boligen. Jeg tror at dersom boligkjøpere vipper mellom denne og en annen leilighet er det klart at det kan bli en faktor som veier ned i vurderingen, forteller Nordvik.

- Få muligheter

Nettavisen har snakket med Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen, hvor hun er prosjektleder for bygging av bomstasjoner i Oslo i Statens vegvesen. Hun forstår reaksjonene på plasseringen av bompengestasjonen.

- Vi ser jo at det var en uheldig plassering. Vi hadde imidlertid ikke så mye valg, da det var mange hindringer som vi måtte ta hensyn til da vi vurderte hvor den skulle stå, forteller hun onsdag ettermiddag.

Hun forklarer at de lette etter et sted hvor det var plass, samtidig som den må stå på offentlig grunn.

- Veggrunnen i gatene i Oslo er allerede fullstappet med ledninger, kabler, vannledninger og lignende, som vi måtte ta hensyn til. Bomstasjonen er et stort fundament som skal ned i vegen, sier Nordahl.

Ser på flyttemuligheter

Lengre opp i gaten er det for smalt, og lengre ned vil det være risiko for at bilene i ring 2 blir registrert. På den andre siden av boligblokken, i Sandakerveien, er det høyspent- og lavspentkabler, så der er det ikke mulig å plassere bomstasjonen.

Nå ser Statens vegvesen på mulighetene for å flytte den.

- Vi ser på om det er mulig å gjøre noen justeringer og finne noe som de som bor der kan akseptere. Det kan for eksempel innebære å flytte den, men vi må først se på hva vi har av fysisk handlingsrom, forteller hun.

Vegvesenet er allerede i dialog med de berørte beboerne i blokken, og de ønsker å finne en mulig løsning så snart som mulig. Så snart en løsning forhåpentligvis er på plass, kan tiltakene settes i gang.