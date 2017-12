Mener byrådet kaster bort millioner på syklister

Full krangel om nytt sykkelhotell i Oslo.

OSLO S (Nettavisen): Bystyrepolitiker Aina Stenersen (Frp) reagerer på at byrådet i Oslo bruker flerfoldige millioner kroner på et sykkelhotell i Oslo sentrum.

Sykkelparkeringen som ble åpnet miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i midten av desember, har en årlig leiepris på 1,2 millioner kroner.

Det gir en kvadratmeterpris på 4000 kroner. Leiekontrakten er på 10 år.

– Jeg tenker at ideen er god, men kostnaden er alt for stor. Her betaler Bymiljøetaten 4000 kroner per kvadratmeter, og det er en veldig høy pris, sier helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet i bystyret, Aina Stenersen, til Nettavisen.

Politikeren mener prisen ikke står i stil sammenlignet med andre utleielokaler som ligger i nærheten.

– Det tror jeg mange reagerer på – og med rette. Og så synes jeg det er vondt å tenke på når vi får meldinger fra mange som har det vondt og vanskelig i julen – familier som ikke får endene til å møtes. Mennesker som trenger mat og klær, sier hun.

Foreslår plasthall



Frp-politikeren mener det finnes andre og bedre alternativer til sykkelhotellet.

– En plasthall man kan ha til odel og eie for rundt en halv million kroner, fortsetter hun.

– Men ville en plasthall bli en like god løsning som sykkelhotellet?

– Det tror jeg absolutt. Dette er også et spørsmål om hva man skal bruke penger på. Vi har fått tilbakemeldinger på at det er veldig få som har brukt sykkelhotellet, sier bystyrepolitikeren.

Les også: Arkitekt mener Oslo sentrum ødelegges: - Dette er forsøpling

– Er det ikke litt tidlig å trekke en konklusjon allerede nå? Det er jo tross all vinter ute.

– Nå er målet til byrådet at vi skal ha en by hvor folk sykler hele året, og sykkelhotellet er et helårstilbud. Jeg tenker at kostnadene ikke tilsvarer den effekten man får ut av det. Vi har også mottatt mange tilbakemeldinger fra familier med lav inntekt som på grunn av økte bompenger sliter med å få penger til mat. Det samtidig som byrådet betaler leie for et sykkelhotell til en gruppe mennesker som antageligvis har godt med resurser, sier Stenersen.

«Tullete kritikk»



Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg synes kritikken treffer langt utenfor mål, og mener man må gi sykkelparkeringen en sjanse.

HAR TÅLMODIGHET: Lan Marie Ngyuen Berg synes det er altfor tidlig å felle en dom over sykkelparkeringen i Oslo.

– Denne kritikken synes jeg egentlig er litt tullete. Det er naturlig at det tar tid før folk oppdager at tilbudet eksisterer. Jeg tror mange som ikke tidligere har syklet, fordi de har vært redd for å bli at sykkelen skulle bli stjålet eller utsatt for hærverk, nå vil begynne å gjøre det. Men det overrasker meg ikke at Frp nok en gang er kritisk til tiltak som gjør det mer attraktivt for folk å sykle. Det har vi sett gang på gang siden De Grønne og byrådet for alvor begynte å prioritere sykkel i Oslo, skriver Berg i en E-post til Nettavisen.

Hun forteller at det Det var Miljøpartiet De Grønne som foreslo at sykkelhotellet skulle bygges.

Vurderte dere andre løsninger? Kunne man kjøpt en plasthall slik Frp foreslår?



- Et sykkelhotell skal være høykvalitets varig sykkelparkering, dessuten er parkeringen er bygget i et rom som før ikke hadde noen god nytte. Det vi har gjort her er å finne et ledig lokale uten å ta plass fra andre formål, sier MDG-toppen.

– Det er mange som har ivret etter å få dette på plass, men det er naturlig at det tar tid før folk oppdager og tar i bruk tilbudet, fortsetter hun.

Kunne gitt mat til 30.000



Sykkelparkeringen ligger nesten i vegg med Oslo S på sjøsiden. Et abonnement koster 50 kroner for én måned.

Aina Stenersen mener den årlige leiekostnaden på 1,2 millioner til sykkelhotellet kunne vært brukt til trengende nå i julen.

– For eksempel så kunne trengende fått et julemåltid. Istedenfor sykkelhotell kunne ett års leie gitt ett måltid hos Kirkens bymisjon til 30.000 personer. Det hadde vært en mer fornuftig pengebruk, spesielt nå på vinteren, sier politikeren.

Hun forteller at det er mange som reagerer på at byrådet bruker mye penger på miljøtiltak som kunne vært billigere og mer effektive.

– Det er tross alt ikke kommunens egne penger, men innbyggernes penger, sier Stenersen.

Vil stenge sykkelhotellet



Frp-politikeren viser til at byrådet eksempelvis har brukt 1,7 millioner kroner på nettsiden klimaoslo.no.

– I ettertid har jeg blitt fortalt at flere PR-byråer kunne laget den samme siden for 300.000 kroner. Da kunne man spart 1,4 millioner kroner. Det er mye penger. Det samme gjelder sykkelhotellet. Istedenfor å forplikte seg til 11 millioner kroner i 10 år, så kunne man kjøpt en hall for en halv million og hatt den evig. Det er på tide at byrådet veier kostnaden opp mot nytten, sier hun og understreker at man må gi sykkelhotellet en mulighet og se hvor mange som bruker det, sier hun.

Stenersen legger ikke skjul på hun vil vurdere å avvikle og erstatte sykkelparkeringen med et rimeligere tilbud.

– Vi skal prøve å komme ut av den kontrakten hvis vi vinner kommunevalget. Det er andre miljøtiltak enn dette som har mye større effekt. Eksempelvis vasking av gatene vil gi bedre luft. Det samme vil mindre fyring med ved bidra til. Vi er alle for et ren og god luft, men man har et ansvar for å forvalte skattebetalernes penger på en god måte, fortsetter hun.

Lan Marie Nguyen Berg ønsker ikke å kommentere påstanden knyttet til nettsiden klimaoslo.no.

Hva synes du om sykkelhotellet? Sin din melding i kommentarfeltet!

Mest sett siste uken