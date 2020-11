Mener Dagrunn Eriksen truer Ropstad: - Kan felle KrF

Det mener politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen.

Tirsdag kom nyheten om at mangeårig KrF-nestleder Dagrunn Eriksen melder seg ut av KrF og inn i Sentrum.

Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen mener Eriksen kan felle KrF.

Derfor er hun farlig

- Dagrunn kan bli farlig for Kjell Ingolf, sier Udjus i Politisk Kvarter på NRK - og utdyper:

- Ropstad har enormt lite å gå på. Ved forrige stortingsvalg var det kun 5000 stemmer som skilte KrF fra sperregrensen, og siden da har det gått litt nedover.

På spørsmål om hvorfor Eriksen er så farlig, svarer Udjus:

- Hun er den hittil mest kjente KrF-eren som har meldt seg ut av KrF og inn i Sentrum, og hun trenger ikke få med seg så veldig mange før det kan bli ganske farlige for Ropstads KrF.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad her i et podcast-intervju i Nettavisen, sliter med å få partiet stabilt over sperregrensen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Mer og mer borgerlig

Selv forklarer den tidligere nestlederen overgangen slik:

- Jeg synes at en del av de skrittene KrF nå tar beveger seg mer og mer i en borgerlig retning, sier Eriksen til NRK.

- Norsk politikk er blitt veldig blokk, og det er et rom for et nytt parti i sentrum, mener hun.

Mangler fortsatt 2000 stemmer

Men - Sentrum mangler fortsatt 2000 stemmer for å få de nødvendige 5000 underskrifter før nyttår for å bli godkjent som et parti.

29. september at Geir Lippestad lanserte det nye partiet - og med ham var også Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik.

- Dette er mitt utspill, og jeg vil ikke gå inn i offentlig debatt med min far om dette, sa sønnen ti Nettavisen.

Einar Steensnæs (KrF) frykter for partiets fremtid. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)