Mener denne benken kan forbindes med rasisme - vil ha den fjernet

BOTANISK HAGE (OSLO): En benk som skuer utover en Systematiske hage i Botanisk hage på Tøyen i Oslo skaper furore blant politikerne i bydelen. Se benken i videovinduet øverst i saken.

Torsdag ble det vedtatt å støtte et forslag fra Gamle Oslo SV og Gamle Oslo Rødt i bydelen, det skriver Khrono.

Det betyr at det nå skal sendes en oppfordring til Naturhistorisk museum om å fjerne en benk som er tilegnet Carl von Linné. Benken står i Botanisk hage, like i nærheten av Systematisk hage.

Det var Universitas som først skrev om forslaget fra SV og Rødt.

Et mindretall bestående av noen av representanter fra Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stemte mot forslaget.

«Far til den moderne rasismen»



Carl von Linné var en svensk lege, zoolog og botaniker, som er mest kjent for å ha arbeidet med systematikk i biologien, og for å ha innført systemet med latinske navn på arter, det skriver SNL.

DEDIKERT: Benken er dedikert til Carl von Linné, som er kjent som den moderne systematikkens far. Foto: Hanna Reppen Kvikstad (Mediehuset Nettavisen)

Rødt og SV mener ifølge Khrono imidlertid at von Linné også «forbindes med oppstarten til biologisk rasisme».

–⁠ Metoden hans for systematisering av planter overførte han også på mennesker, som skapte et hierarki med hvite øverst og svarte nederst. Konsekvensene har for eksempel vært legitimering av slavehandel og kolonialisering, sier SV-politiker Hasti Hamidi til Universitas.

MERKET: Bak på benken er navnet til Carl von Linné skrevet inn. Foto: Hanna Reppen Kvikstad (Mediehuset Nettavisen)

Kan ikke velge

Under et innlegg på Instagram der et bilde av benken er lagt ut av Naturhistorisk museum skriver Hamidi følgende:

«Han er også far til den moderne rasismen. En stor del av Linnés vitenskapelige bidrag var å systematisere mennesker etter rase og farge. Den internasjonale rasismeforskningen trekker han frem som en vesentlig rasistisk ideolog i historien, mens botaniske hage hyller han uten å engang nevne hans rasisme og hans bidrag til å legitimere kolonialisering og slavehandel. Han delte mennesker inn etter fire fargekategorier (hvit, rød, gul, svart) og tillegget kategoriene vesentlige trekk med menneskelig hierarki hvor hvite var på topp og svarte på bunn.»

Jens Kristian Øvstebø (V) var en av de som stemte imot forslaget fremmet av Rødt og SV.

- Spesielt er det viktig med en nøytral historiefortelling på det som er grunnen til Norges eldste utdanningsinstitusjon. Alle på møtet var enig i at man ikke skal dele mennesker inn «raser» på den måten Linné gjorde, men det går an å ha en benk som forteller om Linnés viktige bidrag i naturvitenskapen, samtidig som man informerer om det som var mindre bra, sier Øvstebø til Khrono.

Kommunikasjonsleder hos Naturhistorisk museum, Karenina Kriszat opplyser til Nettavisen at de kun er kjent med saken gjennom media, og at de foreløpig ikke har fått noen henvendelse fra SV eller bydelsutvalget i Gamle Oslo. Hun sier at museets ledelse vil ta stilling til saken dersom de får en slik henvendelse.