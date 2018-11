Mener fem ting gikk galt før milliard-fregatten kjørte på oljetanker

Mange ubesvarte spørsmål om fregatt-kollisjonen.

Det er fortsatt et mysterium hvorfor den norske fregatten KNM Helge Ingstad med stor fart kjørte inn i tankskipet Sola TS i forrige uke.

Lydopptak som VG publiserte mellom fregatten, tankskipet og trafikksentralen på Fedje, viste at det både var ukar identifisering av skip - men også fregatten tilsynelatende ikke forsto hva som var i ferd med å skje.

I lydopptakene gis det heller ingen eksplisitte advarsler om kollisjon før sekunder før sammenstøtet.

Les også: KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken

- Ble begått fem feil

Til NRK forteller navigasjonsoffiser Thomas Førli, som underviser i navigasjon på Universitetet i Sørøst-Norge, at det tilsynelatende er fem ting som har gått feil rett før ulykken:

1. Trafikksentralen på Fedje hadde ikke klar identifikasjon på fregatten, selv om fregatten en drøy time tidligere hadde meldt sin ankomst.



2. Informasjon på radio ble ikke bekreftet i såkalte «closed-loop communication». Det betyr at man gjentar hva man oppfatter at den andre parten har sagt for å unngå misforståelser.



3. Ifølge Førli burde fregatten satt ned farten for å kjøpe seg tid i en uoversiktlig situasjon. Radarbildene kan også tyde på at fregatten har gjennomført en kursendring til babor fremfor styrbor rett før ulykken.



4. Det var overraskende stor trafikk i området som skapte et knutepunkt.



5. Kommunikasjonen på radio foregikk på norsk, et språk ikke alle skipene i området forsto



KOLLIDERTE: Tankskipet "Sola" som den norske fregatten "KNM Helge Ingstad" kolliderte med natt til torsdag nær Stureterminalen i Øygarden.





Kritiserer sjøtrafikksentralen

Overfor VG kritiserer mangeårig kaptein og navigatør Geir S. Eilertsen opptreden til trafikksentralen i forkant av hendelsen.

- Det er ingen kommentarer fra dem. Selv om det blir gitt flere beskjeder fra «Sola TS» til «Helge Ingstad» virker det som Fedje VTS ikke skjønner situasjonen. Jeg skjønner ikke at de var så fraværende, og ikke visste at det var «Helge Ingstad» som kom. De burde ha gitt dem beskjed tidlig om at de seilte rett mot en fare – og at de måtte gjøre noe, sier Eilertsen.

- Blir liggende i lang tid

Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» ligger fortsatt stabilt og sikringsarbeidet går som planlagt, ifølge Sjøforsvaret. Det er nå festet totalt syv stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. De siste stålvairene ble festet av dykkere søndag.

Forsvarsmateriell planlegger bergingsoperasjonen i samarbeid med BOA Management AS og Kystverket. Ankringsfartøyet Scandi Vega har undersøkt bunnforholdene. Ytterligere kartlegging av undervannstopografi omkring og under fartøyet er utført ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten Hugin, melder Sjøforsvaret.

Mannskap fra Forsvaret har hentet ut data fra fartøyet, og innholdet er overlevert til Statens Havarikommisjon.

KNM Helge Ingstad kan bli liggende på ulykkesstedet i lang tid før den slepes til Haakonsvern. Lydloggen fra ulykken gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

- Det er altfor tidlig å si, men dette vil ta lang tid, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret på spørsmål fra NTB om når fregatten kan slepes «hjem» til marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Mest sett siste uken