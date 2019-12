Mener PST drev ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger

PST får krass kritikk av Stortingets EOS-utvalg.

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for at tjenesten hentet inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

- Vi mener innhentingen har vært - og er - ulovlig, heter det i en pressemelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- og overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

Gjennom Norwegians bookingsystem skaffet PST seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter.

Fikk passasjerlister fra åtte selskap

PST har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. Denne innhentingen av passasjerinformasjon betegner EOS-utvalget som ulovlig. Opplysningene har omfattet anslagsvis 1 million reisende årlig, både norske og utenlandske statsborgere.

PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at de i 2014 fikk kritikk av EOS-utvalget i én konkret sak der det var spørsmål om lovhjemmel.

Navn, reisemål, passnummer

Opplysningene PST har hentet ut hos Norwegian har omfattet navn, tidspunkt for bestilling, tidspunkt for reise, opplysning om reise til/fra, betaling, betalingsform, beløp og kredittkortnummer med de seks første og fire siste sifrene, epostadresse, telefonnummer, bookingnummer og opplysninger om eventuelle andre personer på samme booking/felles billettbestilling.

SAMLET INFORMASJON OM FLYPASSASJERER: Gjennom Norwegians bookingsystem og gjennom passasjerlister fra andre selskap skaffet PST seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. Ulovlig, mener Stortingets EOS-utvalg. Foto: (NTB scanpix)

Informasjonen som PST har fått fra passasjerlistene fra de åtte andre flyselskapene, dreier seg ifølge EOS-utvalget om om rute og dag for reisen, passasjerens navn, passnummer, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, tidspunktet for bestilling, bookingreferansenummer, navn på bestiller, setenummer og bookingklasse.

- Ikke relevans for PST

«Innhentingen har vært preget av å være masseinnsamling av opplysninger der de fleste ikke har relevans for PSTs oppgaveløsning», konkluderer utvalget.

I tillegg til det som er avdekket av informasjonsinnhenting, har EOS-utvalgets bekymring bare økt på grunn av PSTs håndtering av saken.

«Utvalget har stilt flere spørsmål til PST som er blitt stående ubesvart. PST har også gitt svar til utvalget som har vist seg å inneholde feil. PSTs håndtering av saken har skjerpet utvalgets kritikk», skriver EOS-utvalget i sin pressemelding.

PST: - Tar kritikken meget alvorlig

- PST tar kritikken i meldingen meget alvorlig. Tjenesten skal forvalte det ansvar tjenesten er gitt innenfor gjeldende legale rammer. PST erkjenner også at det er grunnlag for kritikk av vår manglende interne kontroll og oppfølging i saken, skriver PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i en pressemelding.

PST sier de har hatt et behov for denne type opplysninger for å forhindre terror og annen alvorlig kriminalitet, men at tilgang, lagring og bruk skal «skje innenfor de legale rammer tjenesten er gitt».