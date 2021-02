Menn kvier seg for denne sjekken: - Du trenger ikke dra til legen lenger

Er vi gode nok til å komme oss til legen og ta den prostatasjekken?



Det spør programlederne om i den nye episoden av Stavrum & Eikeland, der Nicolai Skarsgård er på besøk. Den sjekken er det mange menn som gruer seg til.



Skarsgård er sjef og gründer for hjemmelegene.no og tilbyr hjemmebesøk. Men han minner også om at vi ikke trenger å fly til legen for alle vondter.

Torsdag morgen - i podcasten Stavrum & Eikeland - får du svaret på dette, samt mye mer rundt den betente debatten om private helsetjenster i Norge.

Gjester har vært tidligere statsminister i Danmark, Helle Thorning-Schmidt, statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre, NRKs Fredrik Solvang, friidrettspappa Gjert Ingebrigtsen, finanstopp Knut Brundtland, skipsreder Herbjørn Hansson, samt investorer som Jens Ulltveit-Moe, Jan Petter Sissener, Kristian Adolfsen, Johan H. Andresen og Reynir Indahl, for å nevne noen.

