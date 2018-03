Menn utsettes for seksuell trakassering av kvinnelige kollegar

Hvis kvinnene kommer i flertall, kan er det mennenes om trakasseres.

Seksuell trakassering blir gjerne regnet som et problem som rammer kvinner, og undersøkelser bekrefter også at kvinner blir utsatt for dette i langt større grad enn menn.

Les også: 1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering: - Rystende

Men det betyr ikke at menn ikke opplever seksuell trakassering. 1 av 5 menn svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

Og da 46 av Amedias lokalaviser og Nettavisen spurte om erfaringen til våre lesere, var det hele 38 prosent av mennene som svarte på undersøkelsen som fortalte at de hadde opplevd seksuell trakassering.

Menn rapporterer derimot at det i liten grad er overordnede som står for den seksuelle trakasseringen; trakasseringen kommer fra andre, gjerne på andre arenaer.

Les også: Jobbet som dørvakt: - Fulle damer strøk meg på brystet og tok tak i skrittet mitt

Dette utsettes menn for

Majoriteten av historiene fra menn fordeler seg i veldig stor grad på fire punkter, der særlig første kategori utmerker seg:

Fulle kvinner uten hemninger på utesteder og sosiale tilstelninger, som gjerne klår på menn i skrittet, stikker hånda ned i buksa og kraftig verbal trakassering

Menn i kvinnedominerte yrker som utsettes for seksuell trakassering av kvinnelige kollegaer

Kvinnelige ledere som utnytter maktforhold

Menn som aggressivt sjekker opp andre menn

I tillegg er det enkelte grove historier om det som er effektive voldtekter, som gjerne fortelles som om kvinnene synes det er gøy.

Menn trakasseres av kvinner i kvinnedominerte yrker

Ifølge undersøkelsen til YouGov, er det spesielt én bransje som stikker seg frem med seksuell trakassering: Helse- og sosialtjenester. Kun 41 prosent av de spurte i denne bransjen sier at de ikke har opplevd seksuell trakassering.

Og dette er en bransje der menn er spesielt utsatt.

- Som mannlig sykepleier jobbet jeg i et kvinnedominert yrke. Her er det kvinner som rår. Jeg har blitt spurt om størrelse på penis, og at kollegaer bøyer seg ned og spør om jeg ville ha analsex, skriver en Nettavisen leser.

Andre forteller at de har jobbet i forskjellige kvinnedominerte yrker hvor de har blitt tafset på av voksne kvinner «som tror det er morsomt».

En forteller om en kvinnedominert arbeidsplass der det daglig var slibrige kommentarer, beføling, klaps på rump - og en annen forteller om å ha blitt holdt fast av to kollegaer som onanerte ham.

Verst for mannlige sykepleiere

I en spørreundersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) nylig gjennomførte blant over 21.000 medlemmer, kom det frem at andelen menn som har opplevd «trakassering og overgrep fra andre ansatte siste år» var dobbelt så høy som for kvinner.

Les også: Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering enn kvinnelige



Ifølge den samme undersøkslen er det en kvinne som står bak trakasseringen i 3 av 4 tilfeller.

- Omfanget av trakassering mot mannlige sykepleiere er større enn jeg trodde, forteller NSF-leder Eli Gunhild By i en kommentar.

Stine H. Bang Svendsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, og forsker på kjønn og seksualitet.

Kjønnet blir det avgjørende

Ifølge NTNU-forsker Stine H. Bang Svendsen er det en forholdsvis enkel forklaring på hvorfor dette skjer:

- I kvinnedominerte sammenhenger så får menn "kjønn", og kan dermed oppleve noe av det fokuset på kropp og seksualitet som kvinner gjør. Der menn dukker opp i en situasjon der det forventes at det er en kvinne, så aktualiseres hans kropp og kjønn for de som møter ham. Da opplever folk et behov for å kommentere på, sier Svendsen.

- Dette kan gjerne få en form av seksuell trakassering.

- Det handler mye om alkohol

Elin Ørjasæter, arbeidslivsekspert og redaktør for nettstedet Arbeidsnytt, mener den store elefanten i rommet er alkohol.

Redaktør og arbeidslivsekspert Elin Ørjasæter.

- Dette har med alkoholbruk å gjøre. Begge kjønn mister hemninger når de drikker alkohol. Det er færre kvinner i lederstillinger enn menn, og kvinnelige ledere er mye mer forsiktig med alkohol i jobbrelaterte situasjoner. Men av de få kvinnene som drikker når de er i jobbsammenheng, er de akkurat like ille som menn, sier Ørjasæter.

Alkoholen er et problem både i jobbsammenheng og ute på byen:

- I det middelaldrende kvinner får alkohol, så begynner de å klå på smågutter. Det er bare veldig utrivelig, og jeg har studenter som forteller om den virkeligheten, forteller hun.

Les også: - Alvorlige overgrep drukner i banale historier om noen som bare angrer dårlig sex

Mest sett siste uken