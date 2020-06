Mennene som var savnet etter en badeulykke i Steinkjer, er funnet i god behold

To menn ble meldt savnet etter det som ble omtalt som en badulykke i Steinkjerelva i Trøndelag. De ble derimot funnet etter å ha brukt lengre tid enn avtalt på badingen.

Saken oppdateres!

De to mennene ble funnet i god behold på land, og ingen av dem var skadet.

Badingen tok litt lengre tid enn avtalt, derav bekymringene om en ulykke, skriver politiet på Twitter.

- I 18.30-tiden fikk vi melding om at to menn i 20-årene var savnet i Steinkjerelva. De hadde med seg svømmeføtter, dykkermaske og snorkel og hadde allerede da vært savnet i et par timer, fortalte operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til Nettavisen.

Mennene ble borte ved Bruemsfossen i Steinkjer sentrum.

Mannskaper fra Røde Kors ble også samlet for å søke langs elva, samtidig som at et redningshelikopter var på vei.

Det var noen som var sammen med det to mennene på stedet som ringte inn til politiet.